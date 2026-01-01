Distribuisci Zipline con installazione in un clic.
Server di caricamento file e immagini compatibile con ShareX, con una dashboard elegante e un accorciatore di link integrato.
Scegli un piano VPS per Zipline
Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Zipline
Zipline Ã¨ un server di caricamento di file e immagini self-hosted progettato per utenti esperti che necessitano di una condivisione veloce e affidabile con il pieno controllo sui propri dati. Supporta ShareX, Flameshot e altri strumenti di screenshot immediatamente, rendendolo un sostituto perfetto per i servizi di caricamento basati su cloud come Imgur o file.io.
Oltre ai semplici caricamenti, Zipline include accorciamento URL, paste bin per codice, organizzazione cartelle, personalizzazione degli embed e gestione utenti. L'hosting autonomo sul tuo VPS significa spazio di archiviazione illimitato, nessuna restrizione sulle dimensioni dei file e completa privacy per ogni caricamento.
FunzionalitÃ principali di Zipline
Integrazione ShareX
Il supporto nativo per ShareX, Flameshot e uploader personalizzati ti permette di catturare e condividere screenshot in pochi secondi.
Accorciatore di URL integrato
Accorcia i link insieme ai caricamenti di file da un'unica dashboard senza bisogno di un servizio separato.
Gestione utenti
Crea piÃ¹ account con quote di caricamento individuali, permessi e librerie di file separate.
Personalizzazione dell'incorporamento
Personalizza gli embed OpenGraph in modo che i link condivisi mostrino anteprime ricche su Discord, Slack e sui social media.
Codice pastebin
Condividi snippet di codice con evidenziazione della sintassi, rilevamento automatico del linguaggio e opzioni di scadenza.
PerchÃ© eseguire Zipline su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e non potrei essere piÃ¹ colpito. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .