Apache Guacamole è un gateway desktop remoto senza client che ti permette di accedere a server RDP, VNC, SSH e Telnet da qualsiasi browser web moderno — senza plugin, senza software client nativo e senza configurazione per dispositivo. Il browser gestisce il rendering mentre un demone lato server traduce i protocolli, rendendo l'accesso remoto semplice come aprire un URL.

L'auto-hosting di Guacamole sul tuo VPS trasforma il tuo server in un host di salto centrale per la gestione di macchine remote in qualsiasi parte del mondo. La gestione utenti integrata, i log di audit e la condivisione delle connessioni lo rendono ugualmente utile per amministratori singoli e piccoli team, mantenendo ogni credenziale e sessione sotto il tuo controllo diretto.