Distribuisci Apache Guacamole con installazione in un click.
Gateway desktop remoto senza client per accedere a connessioni RDP, SSH, VNC e Telnet direttamente dal tuo browser web.
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Cosa puoi costruire con Apache Guacamole
Apache Guacamole è un gateway desktop remoto senza client che ti permette di accedere a server RDP, VNC, SSH e Telnet da qualsiasi browser web moderno — senza plugin, senza software client nativo e senza configurazione per dispositivo. Il browser gestisce il rendering mentre un demone lato server traduce i protocolli, rendendo l'accesso remoto semplice come aprire un URL.
L'auto-hosting di Guacamole sul tuo VPS trasforma il tuo server in un host di salto centrale per la gestione di macchine remote in qualsiasi parte del mondo. La gestione utenti integrata, i log di audit e la condivisione delle connessioni lo rendono ugualmente utile per amministratori singoli e piccoli team, mantenendo ogni credenziale e sessione sotto il tuo controllo diretto.
Funzionalità principali di Apache Guacamole
Accesso browser senza client
Connettiti a qualsiasi host RDP, VNC, SSH o Telnet direttamente da una scheda del browser — nessun software client, nessun plugin, nessuna soluzione alternativa per il firewall.
Supporto multi-protocollo
Adattatori integrati per RDP, VNC, SSH, Telnet e Kubernetes coprono le esigenze quotidiane di amministratori, sviluppatori e team di sicurezza.
Credenziali centralizzate
Archivia le password del server, le chiavi SSH e i certificati una volta in Guacamole e concedi agli utenti l'accesso senza mai condividere i segreti sottostanti.
Gestione utenti e gruppi
Permessi basati sui ruoli, integrazione LDAP e SAML e regole di accesso per connessione mantengono i team numerosi organizzati man mano che l'inventario delle connessioni cresce.
Registrazione della sessione e audit
La registrazione opzionale delle sessioni e i log dettagliati delle attività facilitano la verifica di chi si è connesso, dove e cosa ha fatto.
Perché eseguire Apache Guacamole su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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