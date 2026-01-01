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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹

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Processori AMD EPYC
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VelocitÃ  di rete di 1 Gbps
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Data center in tutto il mondo
Dominio gratuito per 1 anno
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Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa puoi costruire con Mage AI

Mage AI Ã¨ una piattaforma di pipeline di dati di nuova generazione che combina un ambiente di sviluppo in stile notebook con un'orchestrazione di livello produttivo. Gli ingegneri e gli analisti dei dati creano pipeline ETL utilizzando Python, SQL o R in un editor interattivo, le testano in modo incrementale, quindi le pianificano e le monitorano su larga scala. Le integrazioni con PostgreSQL, MySQL, BigQuery, Snowflake, S3 e decine di altre fonti e destinazioni coprono la maggior parte delle configurazioni dello stack di dati.

L'auto-hosting di Mage AI sul tuo VPS mantiene i dati di produzione sensibili all'interno della tua infrastruttura, elimina i costi cloud per esecuzione e offre ai team un ambiente pipeline dedicato che si adatta ai loro carichi di lavoro senza restrizioni del fornitore.

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Cosa puoi costruire con {name}

FunzionalitÃ  principali di Mage AI

Sviluppo in stile notebook

Costruisci e testa i blocchi di pipeline in modo interattivo in un IDE del browser prima di promuoverli a esecuzioni di produzione pianificate.

Supporto Python, SQL e R

Scrivi la logica di trasformazione nel linguaggio che il tuo team giÃ  utilizza, mescolando blocchi Python e SQL nella stessa pipeline.

Orchestrazione integrata

Pianifica pipeline, definisci le dipendenze tra le attivitÃ  e monitora le esecuzioni da una dashboard di orchestrazione unificata.

Ampie integrazioni

Connettiti a database, data warehouse, archiviazione cloud e API con connettori predefiniti che coprono la maggior parte degli strumenti dello stack di dati.

Integrazione Git

Codice pipeline con controllo della versione con supporto Git nativo per lo sviluppo collaborativo e il tracciamento delle modifiche.

PerchÃ© eseguire Mage AI su Hostinger

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Gestore Docker integrato

Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .

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Posizione del server consigliata:

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Hosting VPS Docker affidabile

Gad Iradufasha
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Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.

Maxim Shishkin
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Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€

Noel
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Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ  assoluta.

Omkar
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.

Sylvain
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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.

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Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.

Martin K
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L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .

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