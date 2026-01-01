Distribuisci Mage AI con installazione in 1 click.
Piattaforma moderna di pipeline di dati per la creazione, l'esecuzione e la gestione di flussi di lavoro ETL con Python, SQL e R.
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Cosa puoi costruire con Mage AI
Mage AI Ã¨ una piattaforma di pipeline di dati di nuova generazione che combina un ambiente di sviluppo in stile notebook con un'orchestrazione di livello produttivo. Gli ingegneri e gli analisti dei dati creano pipeline ETL utilizzando Python, SQL o R in un editor interattivo, le testano in modo incrementale, quindi le pianificano e le monitorano su larga scala. Le integrazioni con PostgreSQL, MySQL, BigQuery, Snowflake, S3 e decine di altre fonti e destinazioni coprono la maggior parte delle configurazioni dello stack di dati.
L'auto-hosting di Mage AI sul tuo VPS mantiene i dati di produzione sensibili all'interno della tua infrastruttura, elimina i costi cloud per esecuzione e offre ai team un ambiente pipeline dedicato che si adatta ai loro carichi di lavoro senza restrizioni del fornitore.
FunzionalitÃ principali di Mage AI
Sviluppo in stile notebook
Costruisci e testa i blocchi di pipeline in modo interattivo in un IDE del browser prima di promuoverli a esecuzioni di produzione pianificate.
Supporto Python, SQL e R
Scrivi la logica di trasformazione nel linguaggio che il tuo team giÃ utilizza, mescolando blocchi Python e SQL nella stessa pipeline.
Orchestrazione integrata
Pianifica pipeline, definisci le dipendenze tra le attivitÃ e monitora le esecuzioni da una dashboard di orchestrazione unificata.
Ampie integrazioni
Connettiti a database, data warehouse, archiviazione cloud e API con connettori predefiniti che coprono la maggior parte degli strumenti dello stack di dati.
Integrazione Git
Codice pipeline con controllo della versione con supporto Git nativo per lo sviluppo collaborativo e il tracciamento delle modifiche.
PerchÃ© eseguire Mage AI su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .