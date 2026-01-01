Distribuisci Snac2 con installazione in 1 click.
Server ActivityPub minimalista a utente singolo, scritto in C portatile per unirsi al Fediverso con un utilizzo trascurabile delle risorse.
Scegli un piano VPS per Snac2
Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Snac2
Snac2 Ã¨ un'istanza ActivityPub minimalista scritta in C portatile senza dipendenze da database â€” tutti i dati sono archiviati come semplici file su disco. Progettato per individui e piccole istanze, si federa con Mastodon, Pleroma, Pixelfed e il piÃ¹ ampio Fediverso pur funzionando comodamente su piccole istanze VPS o computer a scheda singola.
L'auto-hosting di Snac2 ti offre un'identitÃ personale sul Fediverso senza fare affidamento su istanze di terze parti che potrebbero chiudere, defederarsi o cambiare politiche. L'architettura a singolo binario, la mancanza di database e l'API compatibile con Mastodon rendono Snac2 uno dei modi piÃ¹ leggeri e manutenibili per partecipare ai social media decentralizzati.
FunzionalitÃ principali di Snac2
Nessun database richiesto
Tutti i post, i follower e la configurazione risiedono come file semplici su disco â€” nessun MySQL o PostgreSQL da installare, ottimizzare o di cui eseguire il backup separatamente.
CompatibilitÃ API Mastodon
Usa i client Mastodon mobili e desktop esistenti per pubblicare, sfogliare le timeline e gestire le notifiche senza imparare nuovi strumenti.
Federazione ActivityPub
Segui e interagisci con gli utenti su Mastodon, Pleroma, Pixelfed, Akkoma e qualsiasi altro server compatibile con ActivityPub nel Fediverso.
Minimo consumo di risorse
Scritto in C portatile come un singolo binario statico e leggero, Snac2 funziona con pochi megabyte di RAM e rimane inattivo con un utilizzo della CPU quasi nullo.
Supporto multi-utente
Ospita piÃ¹ di un account sulla stessa istanza dalla riga di comando, utile per famiglie o piccole comunitÃ che condividono un VPS.
Progettazione incentrata sulla privacy
Nessun tracciamento, nessuna analisi, nessuno script di terze parti â€” la tua timeline rimane sul tuo VPS e la tua lista di follower non lascia mai il tuo disco.
PerchÃ© eseguire Snac2 su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e non potrei essere piÃ¹ colpito. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .