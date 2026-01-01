Apache Solr è una piattaforma di ricerca open source collaudata, costruita su Apache Lucene e utilizzata da migliaia di organizzazioni in tutto il mondo. Gestisce la ricerca full-text, la navigazione a faccette, l'evidenziazione dei risultati, la ricerca spaziale e la gestione di documenti complessi — il tutto tramite un'API REST che funziona con qualsiasi linguaggio o framework.

L'auto-hosting di Solr sul tuo VPS ti offre il controllo completo sulla tua infrastruttura di ricerca, sulla privacy dei dati e sull'ottimizzazione delle prestazioni, senza costi per query o vincoli di fornitore (vendor lock-in). Sia che tu abbia bisogno di ricerca sul sito, scoperta di prodotti e-commerce o recupero di documenti aziendali, l'ecosistema maturo e lo schema estensibile di Solr lo rendono una base comprovata.