Distribuisci Apache Solr con installazione in un click.
Piattaforma di ricerca open-source di livello aziendale che alimenta la ricerca full-text, la navigazione a faccette e l'indicizzazione in tempo reale per qualsiasi applicazione.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di più
Cosa puoi costruire con Apache Solr
Apache Solr è una piattaforma di ricerca open source collaudata, costruita su Apache Lucene e utilizzata da migliaia di organizzazioni in tutto il mondo. Gestisce la ricerca full-text, la navigazione a faccette, l'evidenziazione dei risultati, la ricerca spaziale e la gestione di documenti complessi — il tutto tramite un'API REST che funziona con qualsiasi linguaggio o framework.
L'auto-hosting di Solr sul tuo VPS ti offre il controllo completo sulla tua infrastruttura di ricerca, sulla privacy dei dati e sull'ottimizzazione delle prestazioni, senza costi per query o vincoli di fornitore (vendor lock-in). Sia che tu abbia bisogno di ricerca sul sito, scoperta di prodotti e-commerce o recupero di documenti aziendali, l'ecosistema maturo e lo schema estensibile di Solr lo rendono una base comprovata.
Funzionalità principali di Apache Solr
Ricerca a testo completo
L'analisi del testo basata su Lucene, con tokenizzazione, stemming, sinonimi e ottimizzazione della pertinenza, fornisce risultati accurati su grandi raccolte di documenti.
Navigazione a faccette
I filtri a faccette nativi consentono agli utenti di approfondire per categoria, prezzo, data o qualsiasi campo indicizzato — il motore standard dietro le interfacce di e-commerce e di filtraggio dei contenuti.
Indicizzazione in tempo reale
I documenti inseriti nell'indice diventano ricercabili in pochi secondi, supportando la ricerca quasi in tempo reale per le applicazioni che richiedono risultati aggiornati.
Gestione documenti ricchi
L'integrazione nativa di Apache Tika estrae e indicizza automaticamente il testo da PDF, documenti Word, HTML e oltre un migliaio di altri formati di file.
REST API
Interroga e aggiorna l'indice tramite HTTP con risposte JSON, XML o CSV — nessuna libreria client specifica per Solr è richiesta per l'integrazione con qualsiasi stack.
Perché eseguire Apache Solr su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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