Distribuisci Eclipse Kura con installazione in un click.
Framework edge IoT Java/OSGi open-source per gateway di campo con connettivitÃ integrata Modbus, OPC-UA, BACnet e MQTT.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Eclipse Kura
Eclipse Kura Ã¨ un framework basato su Java e OSGi che trasforma una macchina Linux in un gateway IoT edge gestito. Astrazione dal lavoro di basso livello di interrogazione dei protocolli industriali, normalizzazione dei payload, buffering dei dati offline e pubblicazione della telemetria a un broker cloud, in modo che gli integratori possano concentrarsi sul cablaggio degli asset e sulla scrittura della logica di business invece che sull'infrastruttura.
L'esecuzione di Kura su un VPS offre a integratori industriali, OEM e consulenti IoT un ambiente di staging riproducibile per le configurazioni dei gateway prima che vengano spediti all'hardware fisico. La console di amministrazione basata su browser espone ogni wire graph, driver e connettore cloud da remoto, in modo da poter prototipare con PLC e broker MQTT reali senza dover effettuare il provisioning di dispositivi edge dedicati.
FunzionalitÃ principali di Eclipse Kura
Driver del protocollo di campo
I driver integrati per Modbus TCP/RTU, OPC-UA, BACnet, S7 e CAN bus ti permettono di interrogare PLC e sensori senza scrivere codice personalizzato.
Grafico a fili visivo
Mappa driver, risorse, filtri e publisher cloud come un grafico visivo di flusso di dati direttamente nella console di amministrazione basata su browser.
Connettori Cloud
Pubblica la telemetria su Eclipse Hono, AWS IoT, Azure IoT Hub o qualsiasi broker MQTT con buffering offline e consegna store-and-forward.
OSGi runtime
Distribuire a caldo bundle firmati e pacchetti driver via etere per estendere il comportamento del gateway senza riavviare il framework.
Orchestrazione di container
Gestire i container di workload sul gateway dalla stessa admin UI, unendo l'orchestrazione edge con i flussi di dati tradizionali di Kura.
Amministrazione remota
Configura ogni snapshot, driver e policy di sicurezza dalla console web in modo che una flotta di gateway possa essere riconfigurata da un unico punto.
PerchÃ© eseguire Eclipse Kura su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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