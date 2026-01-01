Eclipse Kura Ã¨ un framework basato su Java e OSGi che trasforma una macchina Linux in un gateway IoT edge gestito. Astrazione dal lavoro di basso livello di interrogazione dei protocolli industriali, normalizzazione dei payload, buffering dei dati offline e pubblicazione della telemetria a un broker cloud, in modo che gli integratori possano concentrarsi sul cablaggio degli asset e sulla scrittura della logica di business invece che sull'infrastruttura.

L'esecuzione di Kura su un VPS offre a integratori industriali, OEM e consulenti IoT un ambiente di staging riproducibile per le configurazioni dei gateway prima che vengano spediti all'hardware fisico. La console di amministrazione basata su browser espone ogni wire graph, driver e connettore cloud da remoto, in modo da poter prototipare con PLC e broker MQTT reali senza dover effettuare il provisioning di dispositivi edge dedicati.