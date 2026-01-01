Distribuisci Notifiarr con installazione in un click.
Client unificato per Notifiarr.com che collega il tuo stack multimediale con potenti flussi di lavoro di notifica e automazione.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Notifiarr
Notifiarr Ã¨ un client self-hosted per il servizio Notifiarr.com, che consente una profonda integrazione tra il tuo stack di automazione multimediale â€” inclusi Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr e Plex â€” e un sistema di notifica centralizzato. Agisce come ponte tra i tuoi servizi locali e Notifiarr.com, inoltrando eventi, attivando flussi di lavoro personalizzati e fornendo avvisi in tempo reale a Discord, Slack e altre piattaforme.
Eseguendo il client Notifiarr sul tuo VPS, mantieni il pieno controllo sulle tue integrazioni dello stack multimediale senza esporre i singoli servizi a internet. Configura tutto tramite un'interfaccia web pulita, monitora lo stato del sistema e instrada le notifiche esattamente dove ti servono.
FunzionalitÃ principali di Notifiarr
Integrazione App Starr
Collega Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr e altro ancora per inoltrare eventi multimediali e attivare notifiche personalizzate automaticamente.
Notifiche Discord
Fornisci notifiche ricche e personalizzabili ai canali Discord con elementi grafici multimediali, metadati e pulsanti di azione.
Monitoraggio della salute del sistema
Monitora spazio su disco, CPU, memoria e integritÃ dell'unitÃ da un'unica dashboard con avvisi automatici.
Supporto Plex & Tautulli
Ricevi aggiornamenti sulla riproduzione in corso, eventi di riproduzione e notifiche di attivitÃ dell'utente direttamente dal tuo Plex Media Server.
Avvisi multi-piattaforma
Inoltra le notifiche a Slack, Telegram, email e altre piattaforme insieme a Discord per una consegna flessibile.
PerchÃ© eseguire Notifiarr su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .
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