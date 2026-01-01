Distribuisci Vince Analytics con installazione in 1 click.
Piattaforma di analisi web rispettosa della privacy e auto-ospitata che Ã¨ un sostituto diretto di Google Analytics.
Scegli un piano VPS per Vince Analytics
Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Vince Analytics
Vince Analytics Ã¨ un server di analisi web leggero e self-hosted, creato per individui e piccoli team che desiderano il pieno controllo sui dati dei loro visitatori. Non richiede alcun database esterno, viene fornito come un singolo binario e memorizza tutto localmente â€” rendendolo facile da utilizzare su qualsiasi VPS senza una configurazione complessa.
Vince Ã¨ compatibile con gli script di tracciamento di Plausible Analytics, cosÃ¬ puoi migrare i siti esistenti senza modificare il tuo codice frontend. Traccia visualizzazioni di pagina, visitatori unici, referrer ed eventi personalizzati, rimanendo pienamente conforme a GDPR, CCPA e PECR â€” nessun cookie richiesto.
FunzionalitÃ principali di Vince Analytics
Nessun cookie richiesto
Vince traccia i visitatori senza cookie o identificatori personali, mantenendo il tuo sito pienamente conforme con GDPR, CCPA e PECR fin da subito.
Script compatibili con Plausible
Inserisci lo stesso script di tracciamento utilizzato per Plausible Analytics e puntalo alla tua istanza Vince â€” nessuna modifica al frontend necessaria durante la migrazione.
Zero dipendenze esterne
L'intera piattaforma viene fornita come un singolo binario con un database integrato, quindi non c'Ã¨ nulla di aggiuntivo da installare, configurare o mantenere insieme ad essa.
Siti ed eventi illimitati
Aggiungi tutti i siti web che le risorse del tuo VPS consentono e raccogli tutti gli eventi di cui hai bisogno â€” non ci sono limiti artificiali basati sul piano.
Dashboard pubbliche e condivise
Condividi i dashboard di analisi pubblicamente o tramite link unici protetti da password, consentendo agli stakeholder di accedere senza esporre il tuo account amministratore.
PerchÃ© eseguire Vince Analytics su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Avvia con un click
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e non potrei essere piÃ¹ colpito. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .
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Plausible Analytics
Plausible Ã¨ un'alternativa a Google Analytics leggera e che mette la privacy al primo posto
Ackee
Ackee Ã¨ uno strumento di analisi Node.js auto-ospitato per il tracciamento dei siti web incentrato sulla privacy.