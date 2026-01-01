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Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa puoi costruire con TensorZero

TensorZero è una piattaforma LLMOps open-source che combina un gateway Rust ad alte prestazioni con osservabilità, valutazioni e flussi di lavoro di ottimizzazione integrati. A differenza degli stack multi-strumento che uniscono un proxy, un tracer e una pipeline di fine-tuning, TensorZero tratta ogni inferenza, segnale di feedback e esecuzione di ottimizzazione come parte di un unico ciclo di feedback — trasformando il traffico di produzione nel dataset che migliora i tuoi prompt, modelli e decisioni di routing.

L'auto-hosting di TensorZero sul tuo VPS mantiene prompt, tracce e dati di feedback nell'infrastruttura che controlli, senza costi aggiuntivi per chiamata o quote di token sull'osservabilità. Lo store ClickHouse incluso si adatta a milioni di inferenze mentre il gateway funge da proxy per OpenAI, Anthropic, Google, AWS Bedrock e decine di altri provider dietro un'unica API compatibile con OpenAI.

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Cosa puoi costruire con {name}

Funzionalità principali di TensorZero

Gateway LLM unificato

Esegui il proxy di OpenAI, Anthropic, Google, AWS Bedrock, Azure, vLLM e decine di altri fornitori tramite una singola API compatibile con OpenAI, scritta in Rust ad alte prestazioni.

Osservabilità integrata

Ogni inferenza viene automaticamente acquisita in ClickHouse con input, output, latenza e costi completi — non è richiesto alcun servizio di tracciamento separato.

Ciclo di feedback della produzione

Allega il feedback degli utenti, le valutazioni e le metriche a qualsiasi inferenza per costruire il dataset etichettato che guida l'ottimizzazione di prompt e modelli.

Ottimizzazione automatizzata

Esegui i workflow integrati per ottimizzare i modelli, distillare da quelli più grandi e confrontare le varianti di prompt direttamente dal tuo traffico di produzione.

Inferenza strutturata

Definisci schemi, modelli e varianti nel codice in modo che le modifiche ai prompt siano versionate, type-safe e instradabili senza ridistribuire la tua applicazione.

Open source auto-ospitato

Con licenza Apache 2.0 e funziona interamente sulla tua infrastruttura — i tuoi prompt, tracce e dati di feedback non lasciano mai il tuo VPS.

Perché eseguire TensorZero su Hostinger

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Maxim Shishkin
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e non potrei essere più colpito. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.

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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.

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