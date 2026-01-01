Distribuisci TensorZero con un click.
Gateway LLMOps open-source che unifica inferenza, osservabilità, valutazioni e ottimizzazione in un'unica piattaforma basata su Rust.
Scegli un piano VPS per TensorZero
Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di più
Cosa puoi costruire con TensorZero
TensorZero è una piattaforma LLMOps open-source che combina un gateway Rust ad alte prestazioni con osservabilità, valutazioni e flussi di lavoro di ottimizzazione integrati. A differenza degli stack multi-strumento che uniscono un proxy, un tracer e una pipeline di fine-tuning, TensorZero tratta ogni inferenza, segnale di feedback e esecuzione di ottimizzazione come parte di un unico ciclo di feedback — trasformando il traffico di produzione nel dataset che migliora i tuoi prompt, modelli e decisioni di routing.
L'auto-hosting di TensorZero sul tuo VPS mantiene prompt, tracce e dati di feedback nell'infrastruttura che controlli, senza costi aggiuntivi per chiamata o quote di token sull'osservabilità. Lo store ClickHouse incluso si adatta a milioni di inferenze mentre il gateway funge da proxy per OpenAI, Anthropic, Google, AWS Bedrock e decine di altri provider dietro un'unica API compatibile con OpenAI.
Funzionalità principali di TensorZero
Gateway LLM unificato
Esegui il proxy di OpenAI, Anthropic, Google, AWS Bedrock, Azure, vLLM e decine di altri fornitori tramite una singola API compatibile con OpenAI, scritta in Rust ad alte prestazioni.
Osservabilità integrata
Ogni inferenza viene automaticamente acquisita in ClickHouse con input, output, latenza e costi completi — non è richiesto alcun servizio di tracciamento separato.
Ciclo di feedback della produzione
Allega il feedback degli utenti, le valutazioni e le metriche a qualsiasi inferenza per costruire il dataset etichettato che guida l'ottimizzazione di prompt e modelli.
Ottimizzazione automatizzata
Esegui i workflow integrati per ottimizzare i modelli, distillare da quelli più grandi e confrontare le varianti di prompt direttamente dal tuo traffico di produzione.
Inferenza strutturata
Definisci schemi, modelli e varianti nel codice in modo che le modifiche ai prompt siano versionate, type-safe e instradabili senza ridistribuire la tua applicazione.
Open source auto-ospitato
Con licenza Apache 2.0 e funziona interamente sulla tua infrastruttura — i tuoi prompt, tracce e dati di feedback non lasciano mai il tuo VPS.
Perché eseguire TensorZero su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime è sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si è dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS è semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate così! 🚀
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di solidità assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e non potrei essere più colpito. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger è assolutamente eccezionale. Funziona sempre. È sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non è costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualità.