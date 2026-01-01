Distribuisci Redpanda Console con installazione in un click.
Interfaccia web intuitiva per sviluppatori per la gestione di cluster Kafka e Redpanda, topic, gruppi di consumer e flussi di messaggi in tempo reale.
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Cosa puoi costruire con Redpanda Console
Redpanda Console Ã¨ un'interfaccia utente web open-source creata da Redpanda Data per ispezionare e gestire cluster di streaming compatibili con Kafka. Espone topics, partitions, offsets, consumer groups, schemas, ACLs e payload dei messaggi in tempo reale tramite un'unica interfaccia, con supporto integrato per la decodifica JSON, Avro, Protobuf e MessagePack.
Questa implementazione con un clic fornisce Console insieme a un broker Redpanda integrato, in modo da ottenere un endpoint Kafka-API funzionante, Schema Registry e Admin API nel momento in cui il container si avvia. Il self-hosting sul tuo VPS mantiene i dati degli eventi, i payload dei clienti e i metadati dello stream interamente sotto il tuo controllo, senza costi SaaS per broker.
FunzionalitÃ principali di Redpanda Console
Visualizzatore messaggi in diretta
Trasmetti record da qualsiasi topic in tempo reale con time-travel, ricerca e decodifica per campo per payload JSON, Avro e Protobuf.
Gestione argomenti
Crea, configura ed elimina argomenti, modifica le impostazioni di conservazione e partizione e produci messaggi di prova direttamente dal browser.
Approfondimenti sui gruppi di consumatori
Ispeziona i membri del gruppo, il ritardo per partizione e gli offset cosÃ¬ puoi eseguire il debug dei consumer bloccati senza dover cercare tra gli strumenti CLI.
Schema Registry integrato
Sfoglia soggetti Avro, JSON Schema e Protobuf, visualizza la cronologia delle versioni e controlla la compatibilitÃ prima di promuovere le modifiche.
Broker Redpanda integrato
Fornito con un broker Redpanda completamente configurato che espone l'API Kafka, lo Schema Registry e l'API Admin per test istantanei.
Compatibile con Kafka API
Collega la Console a qualsiasi cluster esterno Kafka, Confluent Cloud, MSK o Redpanda puntandola ai tuoi broker esistenti.
PerchÃ© eseguire Redpanda Console su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
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