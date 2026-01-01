Distribuisci JupyterLab con installazione in un click.
IDE basato sul web di nuova generazione per notebook interattivi, terminali ed editor di codice in un ambiente unificato di data science.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con JupyterLab
JupyterLab Ã¨ il moderno successore di Jupyter Notebook, che offre un'interfaccia flessibile e multi-pannello che combina notebook interattivi, un terminale, un editor di codice, un browser di file e visualizzatori di output in un unico spazio di lavoro basato su browser. Supporta oltre 40 kernel di linguaggio e si integra con Git, database e storage cloud tramite un ricco ecosistema di estensioni.
Ospitare JupyterLab su un VPS offre a data scientist e ricercatori risorse di calcolo dedicate senza limiti di tempo di esecuzione, senza limiti di memoria e senza reset di sessione. I tuoi pacchetti installati, gli ambienti configurati e i dataset memorizzati nella cache persistono tra le sessioni, eliminando il ciclo di reinstallazione costante comune ai servizi di notebook cloud.
FunzionalitÃ principali di JupyterLab
Workspace Unificato
Lavora contemporaneamente con notebook, terminali, editor di testo e browser di file in un'interfaccia multi-pannello configurabile â€” senza passare da uno strumento all'altro.
Kernel multilingue
Esegui Python, R, Julia e oltre 40 altri kernel di linguaggio, passando da uno all'altro all'interno della stessa sessione per utilizzare lo strumento migliore per ogni attivitÃ .
Terminale integrato
Installa pacchetti con pip o conda, gestisci repository Git ed esegui comandi di sistema direttamente dal browser senza un client SSH separato.
Collaborazione in tempo reale
Condividi le sessioni del notebook con i compagni di squadra per la modifica simultanea, consentendo l'analisi di coppia in tempo reale e lo sviluppo collaborativo di modelli.
Ecosistema delle estensioni
Estendi JupyterLab con l'integrazione Git, connettori di database, ispettori di variabili e strumenti di visualizzazione attraverso una libreria crescente di estensioni della community.
PerchÃ© eseguire JupyterLab su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .