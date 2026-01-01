JupyterLab Ã¨ il moderno successore di Jupyter Notebook, che offre un'interfaccia flessibile e multi-pannello che combina notebook interattivi, un terminale, un editor di codice, un browser di file e visualizzatori di output in un unico spazio di lavoro basato su browser. Supporta oltre 40 kernel di linguaggio e si integra con Git, database e storage cloud tramite un ricco ecosistema di estensioni.

Ospitare JupyterLab su un VPS offre a data scientist e ricercatori risorse di calcolo dedicate senza limiti di tempo di esecuzione, senza limiti di memoria e senza reset di sessione. I tuoi pacchetti installati, gli ambienti configurati e i dataset memorizzati nella cache persistono tra le sessioni, eliminando il ciclo di reinstallazione costante comune ai servizi di notebook cloud.