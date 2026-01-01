ViewTube è un front-end alternativo open-source e rispettoso della privacy per YouTube. Ti permette di cercare, guardare e seguire canali tramite un'interfaccia pulita e moderna che funge da proxy per i dati video, in modo che YouTube non veda mai il tuo indirizzo IP, l'impronta digitale del browser o la cronologia delle visualizzazioni. Basato sulle API di Invidious e Piped, combina un lettore raffinato basato su Vue con la funzione di salto dei segmenti di SponsorBlock e la pulizia delle miniature di DeArrow.

L'auto-hosting di ViewTube sul tuo VPS ti offre un'esperienza YouTube personale, senza pubblicità e che controlli completamente. Un sistema di account locale memorizza i tuoi abbonamenti, la cronologia e le playlist nel tuo database MongoDB invece che in un account Google, mentre Redis mantiene le risposte veloci. La possibilità di seguire i canali in stile RSS ti permette di rimanere aggiornato con i creator senza mai aprire youtube.com.