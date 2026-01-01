Installazione di ViewTube con un click.
Un front-end alternativo di YouTube elegante e rispettoso della privacy, per guardare video e gestire gli abbonamenti senza pubblicità o tracciamento.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di più
Cosa puoi costruire con ViewTube
ViewTube è un front-end alternativo open-source e rispettoso della privacy per YouTube. Ti permette di cercare, guardare e seguire canali tramite un'interfaccia pulita e moderna che funge da proxy per i dati video, in modo che YouTube non veda mai il tuo indirizzo IP, l'impronta digitale del browser o la cronologia delle visualizzazioni. Basato sulle API di Invidious e Piped, combina un lettore raffinato basato su Vue con la funzione di salto dei segmenti di SponsorBlock e la pulizia delle miniature di DeArrow.
L'auto-hosting di ViewTube sul tuo VPS ti offre un'esperienza YouTube personale, senza pubblicità e che controlli completamente. Un sistema di account locale memorizza i tuoi abbonamenti, la cronologia e le playlist nel tuo database MongoDB invece che in un account Google, mentre Redis mantiene le risposte veloci. La possibilità di seguire i canali in stile RSS ti permette di rimanere aggiornato con i creator senza mai aprire youtube.com.
Funzionalità principali di ViewTube
Nessuna pubblicità o tracciamento
I video vengono trasmessi in streaming attraverso il tuo server, quindi non ci sono annunci pre-roll o mid-roll e YouTube non vede mai il tuo IP o l'impronta digitale del tuo browser.
Abbonamenti senza Google
Crea un account locale per seguire i canali, creare playlist e tenere traccia della cronologia — tutto archiviato nel tuo database personale, non in un account Google.
SponsorBlock e DeArrow
Salta automaticamente i segmenti sponsorizzati, le introduzioni e le autopromozioni, e sostituisci le miniature clickbait e i titoli con alternative fornite dalla community.
Lettore video moderno
Un lettore raffinato basato su Vue supporta la selezione di qualità e codec, la velocità di riproduzione, la modalità teatro e le scorciatoie da tastiera.
Invidious e Piped
Recupera dati attraverso più backend Invidious e Piped, effettuando automaticamente il fallback tra le istanze per una riproduzione affidabile.
Perché eseguire ViewTube su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime è sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si è dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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