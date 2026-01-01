bolt.diy è un fork open-source di bolt.new che porta lo sviluppo full-stack assistito da AI alla tua infrastruttura. Combina un editor basato su browser con un runtime integrato, permettendoti di descrivere ciò che vuoi costruire in linguaggio semplice e di far generare, eseguire e iterare a un LLM applicazioni complete — frontend, backend e configurazione incluse.

A differenza degli strumenti di codifica AI basati su cloud, l'auto-hosting di bolt.diy significa che il tuo codice, i tuoi prompt e le tue chiavi API rimangono sul tuo VPS. Colleghi i provider LLM che già utilizzi — OpenAI, Anthropic, Groq, Google Gemini, modelli Ollama locali e altro ancora — così non sei mai vincolato a un singolo fornitore o livello di abbonamento.