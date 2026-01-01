Distribuisci bolt.diy con installazione in un click.
Assistente di codifica AI open source che ti permette di creare prompt, eseguire e distribuire applicazioni full-stack direttamente dal tuo browser.
Scegli un piano VPS per bolt.diy
Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di più
Cosa puoi costruire con bolt.diy
bolt.diy è un fork open-source di bolt.new che porta lo sviluppo full-stack assistito da AI alla tua infrastruttura. Combina un editor basato su browser con un runtime integrato, permettendoti di descrivere ciò che vuoi costruire in linguaggio semplice e di far generare, eseguire e iterare a un LLM applicazioni complete — frontend, backend e configurazione incluse.
A differenza degli strumenti di codifica AI basati su cloud, l'auto-hosting di bolt.diy significa che il tuo codice, i tuoi prompt e le tue chiavi API rimangono sul tuo VPS. Colleghi i provider LLM che già utilizzi — OpenAI, Anthropic, Groq, Google Gemini, modelli Ollama locali e altro ancora — così non sei mai vincolato a un singolo fornitore o livello di abbonamento.
Funzionalità principali di bolt.diy
Supporto LLM multi-provider
Collega OpenAI, Anthropic, Groq, Google Gemini, Ollama, OpenRouter, xAI e altri 15+ fornitori da un'unica interfaccia.
Generazione di codice full-stack
Genera applicazioni complete con frontend, backend e file di configurazione funzionanti — non solo frammenti di codice.
Esecuzione nel browser
Esegui e visualizza in anteprima il codice generato direttamente nel browser senza uscire dall'interfaccia o configurare un ambiente di sviluppo locale.
Porta le tue chiavi API
Usa le credenziali del tuo provider esistente in modo da pagare solo per ciò che usi, senza sovrapprezzo della piattaforma o livello di abbonamento.
Open source e self-hosted
Tutti i prompt, il codice generato e le credenziali rimangono sul tuo VPS — nessun dato viene condiviso con una piattaforma SaaS di terze parti.
Perché eseguire bolt.diy su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime è sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si è dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS è semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate così! 🚀
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di solidità assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger è assolutamente eccezionale. Funziona sempre. È sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non è costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualità.