Distribuisci Listmonk con un click.
Gestore di newsletter e mailing list self-hosted ad alte prestazioni, costruito per milioni di iscritti.
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Cosa puoi costruire con Listmonk
Listmonk Ã¨ una piattaforma veloce e open-source per newsletter e mailing list, costruita con Go per la massima efficienza. Gestisce milioni di iscritti con un utilizzo minimo di risorse, supporta segmentazione avanzata, personalizzazione e analisi delle campagne, e funziona con qualsiasi provider SMTP. L'interfaccia di amministrazione pulita rende la gestione delle liste e l'invio delle campagne semplice, senza l'ingombro degli strumenti di marketing aziendali.
Il self-hosting di Listmonk elimina le tariffe SaaS per email o per iscritto, mantiene i dati dei tuoi iscritti interamente sulla tua infrastruttura e ti permette di configurare le velocitÃ di invio e i provider SMTP esattamente come richiesto dal tuo flusso di lavoro â€” senza limiti di piattaforma o blocco del fornitore.
FunzionalitÃ principali di Listmonk
Segmentazione degli abbonati
Crea campagne mirate segmentando gli iscritti con attributi personalizzati e liste dinamiche basate su query.
Analisi campagna
Monitora i tassi di apertura, i clic, i rimbalzi e le disiscrizioni con report dettagliati per campagna.
Multipli fornitori SMTP
Collega qualsiasi provider SMTP con failover e limitazione della frequenza per provider per massimizzare la deliverability.
Template Sistema
Crea modelli di email HTML e in testo semplice riutilizzabili con sostituzione di variabili per campagne personalizzate.
REST API
Gestisci iscritti, liste e campagne in modo programmatico tramite una API REST completa.
Privacy e Strumenti GDPR
Strumenti integrati per la gestione delle disiscrizioni, la gestione dei rimbalzi e l'esportazione dei dati per la conformitÃ normativa.
PerchÃ© eseguire Listmonk su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .