Distribuisci ShipShipShip con 1 click.
Piattaforma leggera auto-ospitata di changelog e roadmap con votazione della community, reazioni emoji e automazione della newsletter.
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Cosa puoi costruire con ShipShipShip
ShipShipShip Ã¨ un'applicazione open-source per changelog e roadmap che aiuta i team di prodotto a condividere aggiornamenti e raccogliere feedback dalla community in un unico posto. Costruita con SvelteKit e Go, abbina un changelog pubblico raffinato a una bacheca di amministrazione in stile kanban dove ogni rilascio, correzione e idea futura vive accanto ai voti e alle reazioni che ha ottenuto.
L'auto-hosting di ShipShipShip sul tuo VPS mantiene le liste degli iscritti, le credenziali SMTP e i dati di feedback sotto il tuo controllo, elimina i prezzi per posto delle alternative ospitate e ti permette di personalizzare la pagina pubblica tramite temi installabili che corrispondono al tuo prodotto.
FunzionalitÃ principali di ShipShipShip
Votazione della ComunitÃ
I visitatori votano le funzionalitÃ proposte in modo che il team possa dare prioritÃ alla roadmap in base alla domanda reale invece che a ipotesi interne.
Reazioni emoji
Otto tipi di reazione permettono ai lettori di reagire a ogni voce, fornendo un segnale leggero senza costringerli a passare attraverso un processo di registrazione.
Kanban Roadmap
La bacheca drag-and-drop con stati personalizzabili mantiene ogni elemento proposto, in corso e spedito visibile a tutto il team.
Automazione newsletter
Le newsletter basate su SMTP vengono inviate automaticamente quando una voce cambia stato, cosÃ¬ gli abbonati vengono a conoscenza delle nuove uscite senza invii manuali.
Temi installabili
Il sistema di temi basato su manifest separa il pannello di amministrazione dal changelog pubblico in modo che tu possa abbinare esattamente il branding del tuo prodotto.
API RESTful
L'API REST completa per eventi, reazioni, voti e iscritti alla newsletter facilita l'integrazione con strumenti CI/CD o di marketing.
PerchÃ© eseguire ShipShipShip su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e non potrei essere piÃ¹ colpito. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .