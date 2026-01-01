ShipShipShip Ã¨ un'applicazione open-source per changelog e roadmap che aiuta i team di prodotto a condividere aggiornamenti e raccogliere feedback dalla community in un unico posto. Costruita con SvelteKit e Go, abbina un changelog pubblico raffinato a una bacheca di amministrazione in stile kanban dove ogni rilascio, correzione e idea futura vive accanto ai voti e alle reazioni che ha ottenuto.

L'auto-hosting di ShipShipShip sul tuo VPS mantiene le liste degli iscritti, le credenziali SMTP e i dati di feedback sotto il tuo controllo, elimina i prezzi per posto delle alternative ospitate e ti permette di personalizzare la pagina pubblica tramite temi installabili che corrispondono al tuo prodotto.