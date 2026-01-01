Distribuisci Hiccup con installazione in un clic.
Una pagina iniziale veloce e statica per organizzare i tuoi link e segnalibri piÃ¹ importanti in un unico posto.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Hiccup
Hiccup Ã¨ una pagina iniziale statica leggera e open-source, progettata per mettere i tuoi link piÃ¹ usati in primo piano. Costruita come applicazione React servita da Nginx, non richiede database nÃ© backend â€” solo un file di configurazione JSON che puoi modificare direttamente o gestire tramite l'editor di configurazione integrato. Schede in evidenza, categorie organizzate e una potente barra di ricerca multi-provider rendono estremamente veloce passare a qualsiasi segnalibro da una singola scheda.
Ospitare Hiccup sul tuo VPS significa che i tuoi segnalibri rimangono privati, si caricano istantaneamente da file statici e rimangono accessibili da qualsiasi dispositivo. Con il supporto PWA, le scorciatoie da tastiera, la gestione dei link tramite drag-and-drop e la modalitÃ di sola lettura per schermi condivisi, Hiccup si adatta ugualmente bene come pagina iniziale personale del browser o come dashboard domestica per servizi condivisi.
FunzionalitÃ principali di Hiccup
Ricerca multi-fornitore
Cerca contemporaneamente su Google, DuckDuckGo, Amazon e fornitori personalizzati, oppure vai direttamente a un link salvato per nome o tag.
Editor di configurazione JSON
Gestisci la tua intera dashboard tramite un editor di configurazione integrato â€” carica da URL o file locale, visualizza piÃ¹ configurazioni e scarica i backup in qualsiasi momento.
Link drag and drop
Aggiungi o aggiorna link e sfondi delle schede trascinando URL o immagini da un'altra finestra del browser direttamente su qualsiasi scheda.
Navigazione da tastiera
Il supporto completo per le scorciatoie da tastiera ti permette di aprire link, attivare/disattivare la modalitÃ di modifica e navigare nella dashboard senza toccare il mouse.
PWA e Pronto per mobile
Installa Hiccup come Progressive Web App su qualsiasi dispositivo per un accesso rapido dalla schermata iniziale a tutti i tuoi segnalibri da desktop o mobile.
PerchÃ© eseguire Hiccup su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .