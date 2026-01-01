Installa Moodle con un clic.
Il sistema di gestione dell'apprendimento open-source più popolare al mondo, scelto da 489 milioni di utenti per corsi online, valutazioni e formazione.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di più
Cosa puoi costruire con Moodle
Moodle è il sistema di gestione dell'apprendimento open source più popolare al mondo, utilizzato da 489 milioni di utenti su oltre 152.000 siti in 236 paesi. Fornisce tutto ciò di cui educatori e team di formazione hanno bisogno: creazione di corsi, quiz e valutazioni, revisioni tra pari, forum di discussione, gestione dei voti e accesso mobile — tutto sotto un'unica piattaforma auto-ospitata. Con la conformità all'accessibilità WCAG 2.1 AA e oltre 2.000 plugin, Moodle si adatta a qualsiasi ambiente di apprendimento, dalle scuole primarie e secondarie ai dipartimenti di formazione aziendale.
L'auto-hosting di Moodle sul tuo VPS elimina i costi di licenza per utente e ti offre la piena proprietà dei contenuti dei corsi e dei dati degli studenti. Puoi installare plugin personalizzati, applicare temi personalizzati e integrare con i sistemi di autenticazione esistenti senza le restrizioni imposte dai fornitori di LMS ospitati.
Funzionalità principali di Moodle
Costruttore di corsi
Organizzazione di corsi drag-and-drop con supporto per video, pacchetti SCORM, quiz, compiti e attività interattive in un unico editor.
Strumenti di valutazione
Quiz, valutazioni tra pari, valutazione basata su rubriche e feedback automatizzato offrono agli istruttori modi flessibili per valutare e monitorare i progressi degli studenti.
Funzionalità di collaborazione
Forum di discussione, chat room, wiki e l'integrazione di videoconferenze integrata facilitano l'apprendimento attivo e l'interazione di gruppo su qualsiasi scala.
Analisi e Reportistica
I rapporti personalizzabili monitorano il completamento dei corsi, i punteggi dei quiz e le metriche di coinvolgimento, in modo che gli istruttori possano identificare tempestivamente gli studenti in difficoltà.
Ecosistema di plugin
Oltre 2.000 plugin estendono Moodle con gamification, integrazioni di terze parti, tipi di attività personalizzati e formati di valutazione specializzati.
Perché eseguire Moodle su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime è sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si è dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS è semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate così! 🚀
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger è assolutamente eccezionale. Funziona sempre. È sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
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