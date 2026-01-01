Moodle è il sistema di gestione dell'apprendimento open source più popolare al mondo, utilizzato da 489 milioni di utenti su oltre 152.000 siti in 236 paesi. Fornisce tutto ciò di cui educatori e team di formazione hanno bisogno: creazione di corsi, quiz e valutazioni, revisioni tra pari, forum di discussione, gestione dei voti e accesso mobile — tutto sotto un'unica piattaforma auto-ospitata. Con la conformità all'accessibilità WCAG 2.1 AA e oltre 2.000 plugin, Moodle si adatta a qualsiasi ambiente di apprendimento, dalle scuole primarie e secondarie ai dipartimenti di formazione aziendale.

L'auto-hosting di Moodle sul tuo VPS elimina i costi di licenza per utente e ti offre la piena proprietà dei contenuti dei corsi e dei dati degli studenti. Puoi installare plugin personalizzati, applicare temi personalizzati e integrare con i sistemi di autenticazione esistenti senza le restrizioni imposte dai fornitori di LMS ospitati.