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Una pipeline per la ricerca di lavoro auto-ospitata che cerca annunci, personalizza i CV, valuta l'idoneitÃ  e monitora ogni candidatura da un'unica dashboard.

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1 vCPU Core
4GB di RAM
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KVM 2
21,99â‚¬
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2 vCPU Core
8GB di RAM
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8TB largezza di banda
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KVM 4
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4 vCPU Core
16GB di RAM
200 GB spazio su disco NVMe
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8 vCPU Core
32GB di RAM
400 GB spazio su disco NVMe
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹

Docker manager
Accesso rapido ai registri dei container
Update con un click
Processori AMD EPYC
Archiviazione SSD NVMe
VelocitÃ  di rete di 1 Gbps
API pubblica
Data center in tutto il mondo
Dominio gratuito per 1 anno
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Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa puoi costruire con JobOps

JobOps applica i principi DevOps alla ricerca di lavoro. Cerca su LinkedIn, Indeed, Glassdoor, Adzuna e oltre 10 altre bacheche di lavoro da un'unica schermata, valuta ogni risultato rispetto al tuo profilo, genera un CV personalizzato per il ruolo e tiene traccia di ogni candidatura in un unico posto. Non effettua candidature automatiche di proposito â€” i recruiter possono rilevare le candidature automatizzate, quindi JobOps ti offre la velocitÃ  senza sacrificare la qualitÃ .

L'auto-hosting sul tuo VPS mantiene il tuo CV, la cronologia delle ricerche, i token di tracciamento di Gmail e le chiavi del provider AI sotto il tuo pieno controllo, anzichÃ© all'interno di un SaaS di terze parti. La pipeline memorizza tutti i dati localmente in SQLite insieme ai PDF generati, in modo che la registrazione completa di ogni ricerca e candidatura rimanga su un'infrastruttura di tua proprietÃ .

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Cosa puoi costruire con {name}

FunzionalitÃ  principali di JobOps

Ricerca multi-bacheca

Raccogli dati da oltre 10 bacheche di lavoro, incluse LinkedIn, Indeed, Glassdoor, Adzuna, Hiring Cafe e Seek, da un'unica interfaccia di ricerca.

Scoring di idoneitÃ  AI

Classifica ogni lavoro da 0 a 100 rispetto al tuo profilo cosÃ¬ ti concentri solo sui ruoli per cui vale la pena candidarsi invece di selezionarne centinaia manualmente.

Generazione CV personalizzata

Riscrivi il tuo CV per ogni ruolo automaticamente, esporta in un PDF professionale localmente o tramite un'integrazione di Reactive Resume.

Casella di posta con tracciamento Gmail

Collega Gmail e rileva automaticamente inviti a colloqui, offerte e rifiuti per aggiornare lo stato della candidatura senza fogli di calcolo.

Porta la tua AI

Collega OpenAI, Gemini, OpenRouter, Codex o qualsiasi endpoint compatibile con OpenAI, come Ollama o LM Studio.

Controlli di sponsorizzazione Visa

Verifica lo stato di sponsorizzazione del visto per il Regno Unito negli annunci e mostra solo i ruoli che corrispondono ai tuoi requisiti di autorizzazione al lavoro.

PerchÃ© eseguire JobOps su Hostinger

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Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.

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Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.

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Gestore Docker integrato

Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .

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Posizione del server consigliata:

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Hosting VPS Docker affidabile

Gad Iradufasha
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Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.

Maxim Shishkin
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Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€

Noel
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Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ  assoluta.

Omkar
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.

Sylvain
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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.

Herriman
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Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.

Martin K
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L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .

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