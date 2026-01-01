Distribuisci Casibase con installazione in un click.
Base di conoscenza AI open source e piattaforma di chat basata su LLM per la creazione di assistenti specifici per dominio.
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Cosa puoi costruire con Casibase
Casibase è una piattaforma open source di gestione della conoscenza e chatbot AI che consente alle organizzazioni di creare assistenti specifici per il dominio supportati da dati aziendali reali. Combina l'ingestione di documenti basata su embedding con il supporto per più modelli linguistici di grandi dimensioni — inclusi ChatGPT, Claude, Llama 3 e DeepSeek — in modo che i team possano interrogare la propria base di conoscenza tramite un'interfaccia di chat in linguaggio naturale senza inviare documenti grezzi a servizi di terze parti.
L'auto-hosting di Casibase sul tuo VPS mantiene documenti proprietari, la cronologia delle conversazioni e le chiavi API del modello interamente su un'infrastruttura che controlli. Lo stack viene fornito con MySQL per la persistenza e si integra con Casdoor per l'autenticazione di livello enterprise, inclusi GitHub, Google e provider OAuth personalizzati.
Funzionalità principali di Casibase
Supporto per LLM multimodello
Connettiti ai modelli ChatGPT, Claude, Llama 3, DeepSeek R1 e HuggingFace così puoi cambiare o confrontare i fornitori senza dover re-importare la tua base di conoscenza.
Recupero basato su embedding
I documenti vengono suddivisi in blocchi e incorporati al momento dell'ingestione, consentendo una ricerca semantica che fa emergere passaggi contestualmente rilevanti piuttosto che corrispondenze per parola chiave.
Autenticazione Impresa
L'integrazione di Casdoor fornisce il single sign-on con GitHub, Google e provider OAuth aziendali, con controlli di autorizzazione granulari su tutti gli archivi di conoscenza.
Interfaccia multi lingua
La UI web include il supporto per 12 lingue, rendendola accessibile a team distribuiti globalmente senza ulteriore lavoro di localizzazione.
Accesso remoto alle risorse
Il supporto integrato per i protocolli RDP, VNC e SSH ti consente di allegare l'infrastruttura remota come risorse di conoscenza insieme a documenti e cronologia chat.
Perché eseguire Casibase su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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