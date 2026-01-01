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Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa puoi costruire con Casibase

Casibase è una piattaforma open source di gestione della conoscenza e chatbot AI che consente alle organizzazioni di creare assistenti specifici per il dominio supportati da dati aziendali reali. Combina l'ingestione di documenti basata su embedding con il supporto per più modelli linguistici di grandi dimensioni — inclusi ChatGPT, Claude, Llama 3 e DeepSeek — in modo che i team possano interrogare la propria base di conoscenza tramite un'interfaccia di chat in linguaggio naturale senza inviare documenti grezzi a servizi di terze parti.

L'auto-hosting di Casibase sul tuo VPS mantiene documenti proprietari, la cronologia delle conversazioni e le chiavi API del modello interamente su un'infrastruttura che controlli. Lo stack viene fornito con MySQL per la persistenza e si integra con Casdoor per l'autenticazione di livello enterprise, inclusi GitHub, Google e provider OAuth personalizzati.

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Cosa puoi costruire con {name}

Funzionalità principali di Casibase

Supporto per LLM multimodello

Connettiti ai modelli ChatGPT, Claude, Llama 3, DeepSeek R1 e HuggingFace così puoi cambiare o confrontare i fornitori senza dover re-importare la tua base di conoscenza.

Recupero basato su embedding

I documenti vengono suddivisi in blocchi e incorporati al momento dell'ingestione, consentendo una ricerca semantica che fa emergere passaggi contestualmente rilevanti piuttosto che corrispondenze per parola chiave.

Autenticazione Impresa

L'integrazione di Casdoor fornisce il single sign-on con GitHub, Google e provider OAuth aziendali, con controlli di autorizzazione granulari su tutti gli archivi di conoscenza.

Interfaccia multi lingua

La UI web include il supporto per 12 lingue, rendendola accessibile a team distribuiti globalmente senza ulteriore lavoro di localizzazione.

Accesso remoto alle risorse

Il supporto integrato per i protocolli RDP, VNC e SSH ti consente di allegare l'infrastruttura remota come risorse di conoscenza insieme a documenti e cronologia chat.

Perché eseguire Casibase su Hostinger

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Maxim Shishkin
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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.

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