Casibase è una piattaforma open source di gestione della conoscenza e chatbot AI che consente alle organizzazioni di creare assistenti specifici per il dominio supportati da dati aziendali reali. Combina l'ingestione di documenti basata su embedding con il supporto per più modelli linguistici di grandi dimensioni — inclusi ChatGPT, Claude, Llama 3 e DeepSeek — in modo che i team possano interrogare la propria base di conoscenza tramite un'interfaccia di chat in linguaggio naturale senza inviare documenti grezzi a servizi di terze parti.

L'auto-hosting di Casibase sul tuo VPS mantiene documenti proprietari, la cronologia delle conversazioni e le chiavi API del modello interamente su un'infrastruttura che controlli. Lo stack viene fornito con MySQL per la persistenza e si integra con Casdoor per l'autenticazione di livello enterprise, inclusi GitHub, Google e provider OAuth personalizzati.