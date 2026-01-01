Distribuisci Spliit con installazione in un click.
App gratuita e open-source per la divisione delle spese per gruppi â€” per tenere traccia dei costi condivisi e saldare i conti senza abbonamenti.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Spliit
Spliit Ã¨ un'alternativa self-hosted a Splitwise che permette a gruppi di amici, coinquilini o viaggiatori di tenere traccia delle spese condivise e calcolare chi deve cosa. Crea un gruppo, aggiungi le spese man mano che si presentano, e Spliit calcola i saldi automaticamente â€” nessun account richiesto per i partecipanti, basta condividere un link.
L'hosting self-hosted di Spliit significa che i tuoi dati finanziari â€” chi ha speso cosa, con chi e per cosa â€” non vanno mai a un server di terze parti o vengono utilizzati per la pubblicitÃ . Non ci sono livelli di abbonamento, nessuna funzionalitÃ premium bloccata e nessuna preoccupazione sulla portabilitÃ dei dati: la tua istanza, i tuoi dati, il tuo controllo.
FunzionalitÃ principali di Spliit
Nessun account richiesto
Condividi un link di gruppo e chiunque puÃ² aggiungere o visualizzare le spese immediatamente â€” nessuna registrazione o verifica e-mail necessaria per i partecipanti.
Calcolo automatico del saldo
Spliit calcola chi deve a chi dopo ogni spesa, riducendo al minimo il numero di transazioni necessarie per saldare un gruppo.
Scansione ricevute
Fotografa una ricevuta e Spliit estrae automaticamente l'importo, velocizzando l'inserimento delle spese senza digitazione manuale.
Ripartizione delle spese disuguale
Dividi i costi per importi esatti, percentuali o quote â€” non solo in parti uguali â€” per situazioni in cui una persona usa piÃ¹ degli altri.
Categorie di spesa e ricerca
Tagga le spese per categoria e filtra la cronologia per trovare rapidamente qualsiasi transazione all'interno di gruppi a lungo termine.
PerchÃ© eseguire Spliit su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e non potrei essere piÃ¹ colpito. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .