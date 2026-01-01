Dolibarr Ã¨ una piattaforma ERP e CRM modulare e open source che copre l'intera gamma delle operazioni aziendali â€” gestione clienti, preventivi, fatture, inventario, progetti, risorse umane e contabilitÃ â€” in un unico sistema integrato. La sua architettura basata su moduli ti consente di attivare solo le funzionalitÃ di cui la tua azienda ha bisogno, mantenendo l'interfaccia ordinata man mano che le tue esigenze crescono.

L'auto-hosting di Dolibarr sul tuo VPS significa che i tuoi dati finanziari, i registri dei clienti e i documenti aziendali sono archiviati su un'infrastruttura che controlli completamente. Non ci sono costi di licenza per utente, nessun limite di archiviazione imposto dal fornitore e nessun abbonamento richiesto per sbloccare moduli avanzati â€” rendendolo una scelta conveniente a lungo termine per le aziende in crescita che desiderano la piena proprietÃ dei propri dati operativi.