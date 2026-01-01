Distribuisci Dolibarr con installazione in un click.
Piattaforma open source ERP e CRM per la gestione di vendite, fatturazione, inventario e operazioni aziendali.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Dolibarr
Dolibarr Ã¨ una piattaforma ERP e CRM modulare e open source che copre l'intera gamma delle operazioni aziendali â€” gestione clienti, preventivi, fatture, inventario, progetti, risorse umane e contabilitÃ â€” in un unico sistema integrato. La sua architettura basata su moduli ti consente di attivare solo le funzionalitÃ di cui la tua azienda ha bisogno, mantenendo l'interfaccia ordinata man mano che le tue esigenze crescono.
L'auto-hosting di Dolibarr sul tuo VPS significa che i tuoi dati finanziari, i registri dei clienti e i documenti aziendali sono archiviati su un'infrastruttura che controlli completamente. Non ci sono costi di licenza per utente, nessun limite di archiviazione imposto dal fornitore e nessun abbonamento richiesto per sbloccare moduli avanzati â€” rendendolo una scelta conveniente a lungo termine per le aziende in crescita che desiderano la piena proprietÃ dei propri dati operativi.
FunzionalitÃ principali di Dolibarr
CRM integrato
Tieni traccia dei lead, gestisci i contatti e monitora la pipeline di vendita dal primo contatto alla fattura firmata in un unico posto.
Fatturazione e preventivi
Genera preventivi professionali, convertili in ordini ed emetti fatture con tracciamento automatico dei pagamenti e promemoria.
Gestione dell'inventario
Monitora i livelli di scorte, gestisci gli ordini di acquisto e traccia i movimenti dei prodotti tra magazzini o sedi.
Monitoraggio di progetti e tempo
Assegna attivitÃ , registra il tempo dedicato ai progetti e misura la redditivitÃ con la gestione integrata delle risorse e del budget.
Architettura modulare
Attiva solo i moduli di cui la tua attivitÃ necessita oggi, poi abilita funzionalitÃ aggiuntive man mano che le tue operazioni si espandono.
PerchÃ© eseguire Dolibarr su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Avvia con un click
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .