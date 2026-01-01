Fusion Ã¨ un lettore RSS open-source minimalista scritto in Go che si concentra su un flusso di lavoro di lettura veloce e senza distrazioni. Analizza i feed RSS e Atom, scopre automaticamente i feed dagli URL dei siti web e organizza gli abbonamenti in gruppi, monitorando lo stato dei non letti, i segnalibri e la ricerca full-text all'interno della tua libreria.

L'auto-hosting di Fusion sul tuo VPS mantiene la tua lista di abbonamenti e la cronologia di lettura al di fuori dei servizi di terze parti, e la sua compatibilitÃ con l'API Fever consente ai client mobili nativi come Reeder, Unread e FeedMe di sincronizzarsi con la tua istanza invece che con un aggregatore cloud.