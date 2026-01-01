Distribuisci Fusion RSS con installazione in un click.
Lettore RSS leggero auto-ospitato con un'interfaccia web pulita, scorciatoie da tastiera e supporto API Fever.
Scegli un piano VPS per Fusion RSS
Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Fusion RSS
Fusion Ã¨ un lettore RSS open-source minimalista scritto in Go che si concentra su un flusso di lavoro di lettura veloce e senza distrazioni. Analizza i feed RSS e Atom, scopre automaticamente i feed dagli URL dei siti web e organizza gli abbonamenti in gruppi, monitorando lo stato dei non letti, i segnalibri e la ricerca full-text all'interno della tua libreria.
L'auto-hosting di Fusion sul tuo VPS mantiene la tua lista di abbonamenti e la cronologia di lettura al di fuori dei servizi di terze parti, e la sua compatibilitÃ con l'API Fever consente ai client mobili nativi come Reeder, Unread e FeedMe di sincronizzarsi con la tua istanza invece che con un aggregatore cloud.
FunzionalitÃ principali di Fusion RSS
Supporto Fever API
Sincronizza gli articoli con client nativi iOS, Android e desktop come Reeder, Unread e FeedMe tramite l'API integrata compatibile con Fever.
Lettore guidato da tastiera
Le scorciatoie in stile Google Reader ti permettono di gestire centinaia di articoli per sessione senza lasciare la tastiera.
Rilevamento automatico del feed
Incolla qualsiasi URL di sito web e Fusion individua automaticamente il feed RSS o Atom, con organizzazione in gruppi per liste di iscrizione ordinate.
PWA Responsive
L'app web progressiva installabile offre un'esperienza di lettura con un'interfaccia nativa su telefoni, tablet e browser desktop.
OIDC accesso unico
L'integrazione OpenID Connect opzionale ti consente di autenticarti contro Keycloak, Authelia o qualsiasi provider di identitÃ conforme.
Nessun appesantimento AI
Omette deliberatamente le funzionalitÃ di riassunto e raccomandazione AI per mantenere il lettore concentrato, leggero e prevedibile.
PerchÃ© eseguire Fusion RSS su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Avvia con un click
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .
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