Distribuisci phpBB con installazione in un click.
Classica bacheca PHP open-source per la creazione di forum di discussione strutturati e comunitÃ online.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con phpBB
phpBB Ã¨ la piattaforma forum open-source piÃ¹ utilizzata sul web, che alimenta centinaia di migliaia di comunitÃ da oltre due decenni. Costruito in PHP con un focus sulle tradizionali strutture di categorie e sottocategorie, offre ai moderatori un controllo granulare su permessi, gruppi di utenti e flusso delle discussioni senza dipendere da servizi cloud o licenze per utente.
L'auto-hosting di phpBB sul tuo VPS mantiene ogni post, account utente e allegato sotto il tuo controllo, con accesso completo al database, al file system e alle migliaia di estensioni e stili gratuiti mantenuti dalla comunitÃ phpBB.
FunzionalitÃ principali di phpBB
Permessi granulari
Configura i diritti di lettura, pubblicazione e moderazione per forum, gruppo di utenti o account individuale per un controllo granulare della community.
Ecosistema di estensioni
Migliaia di estensioni gratuite della community aggiungono strumenti SEO, anti-spam, login sociale e altro ancora senza toccare il codice principale.
Stili e temi personalizzati
Scambia lo stile prosilver predefinito con temi della community o crea un aspetto personalizzato utilizzando il sistema di template basato su Twig di phpBB.
Strumenti di moderazione integrati
Avvisa, banna, blocca, dividi e unisci argomenti con un pannello di controllo moderatore dedicato e un registro di audit dettagliato.
Supporto multilingue
Oltre 60 pacchetti lingua ufficiali ti permettono di gestire forum nella tua lingua madre o di ospitare comunitÃ multilingue.
BBCode e allegati
La formattazione BBCode classica, piÃ¹ gli allegati di file e immagini, mantiene i post familiari agli utenti di lunga data del forum.
PerchÃ© eseguire phpBB su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .