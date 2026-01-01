Distribuisci Karaoke Eternal con installazione in 1 click.
Piattaforma per feste karaoke autogestita dove gli ospiti mettono in coda le canzoni dai loro browser mobili tramite codici QR.
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Cosa puoi costruire con Karaoke Eternal
Karaoke Eternal è una piattaforma per feste karaoke completamente self-hosted che trasforma qualsiasi schermo in un display per karaoke. Gli ospiti si uniscono a una stanza scansionando un codice QR e mettono in coda le canzoni direttamente dal loro browser mobile — nessuna installazione di app richiesta. L'host controlla la riproduzione da qualsiasi browser, mentre più stanze indipendenti ti permettono di gestire sessioni simultanee con code separate.
I formati supportati includono tracce MP3+G con testi CDG, MP3+G compressi, video karaoke MP4 e visualizzazioni WebGL per tracce senza testi. Media e impostazioni sono archiviati in un database SQLite incorporato senza la necessità di un servizio di database esterno. La configurazione iniziale dell'amministratore si completa al primo accesso tramite l'interfaccia web. L'auto-hosting sul tuo VPS mantiene la tua libreria karaoke privata e sempre disponibile ogni volta che inizia una festa.
Funzionalità principali di Karaoke Eternal
Messa in coda di brani da mobile
Gli ospiti scansionano un codice QR e mettono in coda i brani direttamente dal loro browser mobile — nessuna app da scaricare o account da creare.
Sale per feste multiple
Gestisci sessioni di karaoke simultanee in sale indipendenti, ognuna con la propria coda e il proprio lettore, ideale per grandi locali o eventi.
CDG e supporto video
Riproduci tracce MP3+G sincronizzate con CDG, video karaoke MP4 e visualizzazioni WebGL per tracce senza sovrapposizioni di testi.
Aggiornamenti in tempo reale della coda
Host e ospiti vedono l'aggiornamento della coda in tempo reale su tutti i dispositivi connessi alla stessa stanza.
Nessuna app richiesta
L'intera esperienza karaoke funziona nel browser — gli ospiti mettono in coda le canzoni e gli host gestiscono la riproduzione senza installare nulla.
Perché eseguire Karaoke Eternal su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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