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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹

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Processori AMD EPYC
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VelocitÃ  di rete di 1 Gbps
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Data center in tutto il mondo
Dominio gratuito per 1 anno
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Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa puoi costruire con Joplin Server

Joplin Server Ã¨ il backend di sincronizzazione self-hosted per la popolare app open-source per prendere appunti Joplin. Fornisce un hub sicuro e privato per sincronizzare note, cose da fare, quaderni e allegati su client desktop, mobile e terminale â€” senza fare affidamento su servizi cloud di terze parti come Dropbox o OneDrive.

Ospitare Joplin Server sul tuo VPS significa che la tua base di conoscenza personale rimane interamente sotto il tuo controllo. Imposti i limiti di archiviazione, definisci le politiche di backup e scegli se abilitare la crittografia end-to-end â€” senza costi di abbonamento, senza data mining e senza vincolo di piattaforma.

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Cosa puoi costruire con {name}

FunzionalitÃ  principali di Joplin Server

Sincronizzazione Note Private

Sincronizza note, quaderni e allegati su tutti i tuoi dispositivi tramite il tuo server personale, senza che alcun servizio cloud di terze parti gestisca i tuoi dati.

Crittografia end-to-end

Proteggi il contenuto delle note con crittografia lato client in modo che solo tu possa leggere le tue note â€” anche il server non vedrÃ  mai il testo in chiaro.

Supporto multi-utente

Crea account separati per i membri della famiglia o i colleghi, ognuno con la propria raccolta di note e quote di archiviazione configurabili.

Condivisione note

Condividi note individuali o blocchi note con altri utenti di Joplin Server e gestisci i permessi di accesso direttamente dalle app client.

Tutte le piattaforme client

Collega i client Joplin su Windows, macOS, Linux, iOS e Android â€” ogni dispositivo si sincronizza allo stesso server attraverso il protocollo di sincronizzazione standard di Joplin.

PerchÃ© eseguire Joplin Server su Hostinger

Avvia con un click

Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.

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Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.

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Gestore Docker integrato

Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .

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Posizione del server consigliata:

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Hosting VPS Docker affidabile

Gad Iradufasha
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Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.

Maxim Shishkin
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Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€

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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.

Sylvain
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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.

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Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.

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L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .

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