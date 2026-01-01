Distribuisci Joplin Server con installazione in un click.
Backend di sincronizzazione self-hosted per Joplin, mantenendo le tue note e i tuoi allegati privati su tutti i dispositivi.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Joplin Server
Joplin Server Ã¨ il backend di sincronizzazione self-hosted per la popolare app open-source per prendere appunti Joplin. Fornisce un hub sicuro e privato per sincronizzare note, cose da fare, quaderni e allegati su client desktop, mobile e terminale â€” senza fare affidamento su servizi cloud di terze parti come Dropbox o OneDrive.
Ospitare Joplin Server sul tuo VPS significa che la tua base di conoscenza personale rimane interamente sotto il tuo controllo. Imposti i limiti di archiviazione, definisci le politiche di backup e scegli se abilitare la crittografia end-to-end â€” senza costi di abbonamento, senza data mining e senza vincolo di piattaforma.
FunzionalitÃ principali di Joplin Server
Sincronizzazione Note Private
Sincronizza note, quaderni e allegati su tutti i tuoi dispositivi tramite il tuo server personale, senza che alcun servizio cloud di terze parti gestisca i tuoi dati.
Crittografia end-to-end
Proteggi il contenuto delle note con crittografia lato client in modo che solo tu possa leggere le tue note â€” anche il server non vedrÃ mai il testo in chiaro.
Supporto multi-utente
Crea account separati per i membri della famiglia o i colleghi, ognuno con la propria raccolta di note e quote di archiviazione configurabili.
Condivisione note
Condividi note individuali o blocchi note con altri utenti di Joplin Server e gestisci i permessi di accesso direttamente dalle app client.
Tutte le piattaforme client
Collega i client Joplin su Windows, macOS, Linux, iOS e Android â€” ogni dispositivo si sincronizza allo stesso server attraverso il protocollo di sincronizzazione standard di Joplin.
PerchÃ© eseguire Joplin Server su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .