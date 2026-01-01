Distribuisci Rybbit con installazione in un click.
Moderna piattaforma di analisi web open source che traccia il comportamento dei visitatori senza cookie, script di tracciamento o raccolta dati invasiva.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Rybbit
Rybbit Ã¨ una piattaforma di analisi web incentrata sulla privacy, progettata come alternativa moderna a Google Analytics. Fornisce visualizzazioni di pagina, sessioni, frequenze di rimbalzo, referrer, dati geografici e replay delle sessioni senza utilizzare cookie o tracciamento cross-site â€” rendendo la conformitÃ al GDPR una proprietÃ integrata piuttosto che un ripensamento.
Alimentato da ClickHouse per l'archiviazione di eventi ad alte prestazioni e PostgreSQL per i dati delle applicazioni, Rybbit gestisce grandi volumi di eventi con query veloci sulla dashboard. L'auto-hosting elimina le tariffe per sito e i limiti di conservazione dei dati, offrendoti la piena proprietÃ dei dati dei visitatori su tutte le tue proprietÃ .
FunzionalitÃ principali di Rybbit
Tracciamento senza cookie
Traccia i visitatori senza cookie o fingerprinting, eliminando la necessitÃ di banner di consenso pur rimanendo conforme al GDPR e al CCPA.
Replay di sessione
Registra e riproduce le sessioni utente per capire esattamente come i visitatori navigano il tuo sito e dove abbandonano.
Tracciamento eventi personalizzato
Cattura qualsiasi interazione utente con eventi personalizzati e proprietÃ JSON per un'analisi dettagliata del funnel e l'ottimizzazione delle conversioni.
Pannello di controllo in tempo reale
Visualizza il numero di visitatori in tempo reale, le pagine attive e gli aggiornamenti istantanei delle metriche, cosÃ¬ puoi monitorare i picchi di traffico mentre si verificano.
Supporto per piÃ¹ siti
Gestisci gli analytics per piÃ¹ siti web da un'unica dashboard con controlli di accesso a livello di organizzazione per i team.
PerchÃ© eseguire Rybbit su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .
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Plausible Ã¨ un'alternativa a Google Analytics leggera e che mette la privacy al primo posto
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Ackee Ã¨ uno strumento di analisi Node.js auto-ospitato per il tracciamento dei siti web incentrato sulla privacy.