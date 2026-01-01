Distribuisci OpenLIT con installazione in un clic.
Piattaforma open source di osservabilità nativa di OpenTelemetry e monitoraggio dei costi per applicazioni LLM e di AI generativa.
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Cosa puoi costruire con OpenLIT
OpenLIT è una piattaforma di ingegneria AI open source che offre alle applicazioni LLM e di AI generativa osservabilità full-stack con una singola riga di strumentazione. Cattura tracce, utilizzo dei token, latenza, errori e costi su oltre 50 fornitori di LLM, database vettoriali, GPU e framework di agenti — il tutto utilizzando le convenzioni semantiche native di OpenTelemetry, in modo che le pipeline OTel esistenti funzionino senza SDK personalizzati.
L'auto-hosting di OpenLIT sul tuo VPS mantiene il contenuto dei prompt, l'utilizzo del modello e l'attività delle chiavi API su un'infrastruttura che controlli, senza prezzi per token o limiti di posti imposti da un fornitore SaaS. Lo storage ClickHouse gestisce la telemetria ad alto volume, e il collettore OTel incluso espone endpoint OTLP gRPC e HTTP pronti per l'SDK OpenLIT o qualsiasi altro servizio strumentato con OTel.
Funzionalità principali di OpenLIT
Osservabilità degli LLM
Cattura prompt, completamenti, token, latenza ed errori su oltre 50 fornitori LLM con due righe di configurazione SDK.
Monitoraggio dei costi
Monitora la spesa per richiesta, per modello e per applicazione in tempo reale utilizzando i prezzi integrati per i principali fornitori di LLM.
OpenTelemetry nativo
Utilizza le convenzioni semantiche OTel standard per l'AI generativa, quindi qualsiasi servizio strumentato con OTel invia i dati senza SDK del fornitore.
Monitoraggio GPU
Raccogli le metriche GPU NVIDIA e AMD — utilizzo, memoria, temperatura e consumo energetico — insieme alla telemetria del modello.
Gestione dei prompt e di Vault
Versiona i prompt, esegui esperimenti e archivia le chiavi API del provider in un vault di segreti integrato con accesso basato sui ruoli.
Ambiente di prova e valutazioni
Confronta le risposte del modello affiancate ed esegui valutazioni automatizzate per valutare qualità, bias e allucinazioni.
Perché eseguire OpenLIT su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime è sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si è dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS è semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate così! 🚀
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di solidità assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger è assolutamente eccezionale. Funziona sempre. È sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non è costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualità.