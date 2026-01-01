OpenLIT è una piattaforma di ingegneria AI open source che offre alle applicazioni LLM e di AI generativa osservabilità full-stack con una singola riga di strumentazione. Cattura tracce, utilizzo dei token, latenza, errori e costi su oltre 50 fornitori di LLM, database vettoriali, GPU e framework di agenti — il tutto utilizzando le convenzioni semantiche native di OpenTelemetry, in modo che le pipeline OTel esistenti funzionino senza SDK personalizzati.

L'auto-hosting di OpenLIT sul tuo VPS mantiene il contenuto dei prompt, l'utilizzo del modello e l'attività delle chiavi API su un'infrastruttura che controlli, senza prezzi per token o limiti di posti imposti da un fornitore SaaS. Lo storage ClickHouse gestisce la telemetria ad alto volume, e il collettore OTel incluso espone endpoint OTLP gRPC e HTTP pronti per l'SDK OpenLIT o qualsiasi altro servizio strumentato con OTel.