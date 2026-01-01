Distribuisci Errbit con installazione in un click.
Cattura errori auto-ospitato compatibile con Airbrake per applicazioni Ruby, Rails, Python, JavaScript e PHP.
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Cosa puoi costruire con Errbit
Errbit Ã¨ un tracker di errori open-source costruito per essere un sostituto diretto dell'API Airbrake. Qualsiasi notifier compatibile con Airbrake â€” inclusa la gem ufficiale per Ruby e Rails, airbrake-js per il browser e Node, e le librerie della community per Python, PHP e altro â€” puÃ² puntare alla tua istanza Errbit invece che a un endpoint SaaS e iniziare immediatamente a trasmettere eccezioni, backtrace e contesto di richiesta in una dashboard unificata.
L'auto-hosting di Errbit su un VPS mantiene stack trace complete, dettagli utente e dump dei parametri sotto il tuo controllo, invece di consegnare dati di produzione sensibili a un servizio di terze parti. Errbit raggruppa le notifiche duplicate in singoli record di errore, supporta regole di notifica per app e si integra con GitHub, GitLab e altri issue tracker, in modo che i bug fluiscano direttamente dalla produzione nel tuo workflow esistente.
FunzionalitÃ principali di Errbit
Airbrake API compatibile
Indirizza qualsiasi notifier Airbrake esistente a Errbit senza modifiche al codice â€” Ruby, Rails, JavaScript, Python, PHP e le librerie della community funzionano tutte immediatamente.
Raggruppamento smart degli errori
Il fingerprinting configurabile deduplica le eccezioni identiche tra distribuzioni, ambienti e istanze, in modo da agire sulle cause principali invece che sul rumore ripetuto.
Isolamento multi-app
Traccia gli errori da molti servizi in una singola istanza Errbit, con ambienti per app, watcher, soglie di notifica e controlli di accesso.
Integrazione issue tracker
Crea problemi GitHub, GitLab, Bitbucket, Jira, Pivotal, Redmine e Trac direttamente da un errore Errbit per mantenere visibili i bug di produzione nel tuo flusso di lavoro esistente.
Accesso OAuth e LDAP
Autentica gli utenti tramite GitHub, Google o LDAP e crea account dalla tua organizzazione GitHub senza gestire un archivio di identitÃ separato.
Avvisi email e webhook
Notifica gli osservatori via email su soglie di occorrenza configurabili e invia notifiche a Slack, HipChat, Campfire o webhook personalizzati per i team orientati alla chat.
PerchÃ© eseguire Errbit su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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