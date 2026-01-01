Errbit Ã¨ un tracker di errori open-source costruito per essere un sostituto diretto dell'API Airbrake. Qualsiasi notifier compatibile con Airbrake â€” inclusa la gem ufficiale per Ruby e Rails, airbrake-js per il browser e Node, e le librerie della community per Python, PHP e altro â€” puÃ² puntare alla tua istanza Errbit invece che a un endpoint SaaS e iniziare immediatamente a trasmettere eccezioni, backtrace e contesto di richiesta in una dashboard unificata.

L'auto-hosting di Errbit su un VPS mantiene stack trace complete, dettagli utente e dump dei parametri sotto il tuo controllo, invece di consegnare dati di produzione sensibili a un servizio di terze parti. Errbit raggruppa le notifiche duplicate in singoli record di errore, supporta regole di notifica per app e si integra con GitHub, GitLab e altri issue tracker, in modo che i bug fluiscano direttamente dalla produzione nel tuo workflow esistente.