Distribuisci Chartbrew con un click.
Piattaforma di reporting open-source che trasforma i dati di API, SQL e NoSQL in dashboard in tempo reale con un assistente AI.
Scegli un piano VPS per Chartbrew
Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di più
Cosa puoi costruire con Chartbrew
Chartbrew è una piattaforma di analisi e reporting open-source creata per i team che hanno bisogno di combinare dati da più fonti in un'unica dashboard live. Si connette direttamente a REST API, PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Firestore, Google Analytics e a molti strumenti SaaS, quindi renderizza grafici che si aggiornano su base programmata senza servizi ETL di terze parti.
L'auto-hosting di Chartbrew sul tuo VPS mantiene le chiavi API, i risultati delle query e i dati dei clienti all'interno del tuo ambiente, elimina i prezzi per posto sulle dashboard condivise e ti dà il pieno controllo su come i report vengono programmati, incorporati e condivisi con clienti o stakeholder.
Funzionalità principali di Chartbrew
Connettori multi-sorgente
Estrai dati da API REST, PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Firestore e strumenti SaaS popolari in un'unica visualizzazione della dashboard.
Assistente AI per grafici
Descrivi il grafico che desideri in inglese semplice e lascia che l'AI integrata generi la query e la visualizzazione per te.
Report programmati
Aggiorna i dataset secondo una pianificazione cron e invia snapshot via email o Slack in modo che gli stakeholder ricevano numeri aggiornati senza effettuare l'accesso.
Dashboard incorporabili
Condividi link pubblici di sola lettura o incorpora grafici direttamente in portali client, intranet e app esterne tramite iframe.
Collaborazione di squadra
Invita i colleghi di squadra con permessi basati sui ruoli a creare, revisionare e commentare le dashboard insieme.
Perché eseguire Chartbrew su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
Avvia con un click
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime è sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si è dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS è semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate così! 🚀
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di solidità assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger è assolutamente eccezionale. Funziona sempre. È sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non è costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualità.
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Ackee
Ackee è uno strumento di analisi Node.js auto-ospitato per il tracciamento dei siti web incentrato sulla privacy.