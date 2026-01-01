Chartbrew è una piattaforma di analisi e reporting open-source creata per i team che hanno bisogno di combinare dati da più fonti in un'unica dashboard live. Si connette direttamente a REST API, PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Firestore, Google Analytics e a molti strumenti SaaS, quindi renderizza grafici che si aggiornano su base programmata senza servizi ETL di terze parti.

L'auto-hosting di Chartbrew sul tuo VPS mantiene le chiavi API, i risultati delle query e i dati dei clienti all'interno del tuo ambiente, elimina i prezzi per posto sulle dashboard condivise e ti dà il pieno controllo su come i report vengono programmati, incorporati e condivisi con clienti o stakeholder.