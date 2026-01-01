Distribuisci Photofield con installazione a un click.
Galleria fotografica auto-ospitata incentrata sulla velocità che visualizza migliaia di immagini in una timeline fluida e zoomabile.
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Cosa puoi costruire con Photofield
Photofield è una galleria fotografica open-source a singolo binario costruita attorno a un'unica ossessione: la velocità. Invece di impaginare le foto in piccole miniature, renderizza migliaia di immagini contemporaneamente su una tela continua e zoomabile, caricando progressivamente tessere a risoluzione più alta mentre scorri e pizzichi. Il risultato è più simile a un visualizzatore di immagini desktop che a una tipica galleria web.
L'auto-hosting di Photofield sul tuo VPS mantiene le foto originali e i loro metadati EXIF all'interno di un'infrastruttura che controlli, anziché un servizio fotografico SaaS. La directory sorgente è montata in sola lettura, quindi la galleria non può mai modificare o eliminare gli originali, rendendola un frontend sicuro e non invasivo per un archivio esistente sincronizzato tramite rsync, SCP o Syncthing.
Funzionalità principali di Photofield
Cronologia zoomabile
Scorri e pizzica decine di migliaia di foto su un'unica tela continua con streaming di tessere a risoluzione multipla.
Distribuzione a binario singolo
Un binario Go integra la UI, il database di geolocalizzazione e l'indicizzatore, così il container si avvia in pochi secondi senza alcun servizio di database esterno.
Libreria di sola lettura
La directory delle foto è montata in sola lettura in modo che la galleria non possa mai modificare, rinominare o eliminare i file originali durante l'indicizzazione.
Geocodifica inversa locale
Il database di geolocalizzazione integrato risolve le coordinate GPS EXIF in nomi di luoghi interamente offline, senza chiamate API a servizi di mappe di terze parti.
Indicizzazione veloce
L'indicizzatore scansiona nuove foto a migliaia di file al secondo su SSD e aggiorna la galleria progressivamente senza bloccare la navigazione.
Ricerca AI opzionale
Collega un host Photofield AI esterno per abilitare la ricerca semantica di immagini e il rilevamento dei volti nell'intera collezione.
Perché eseguire Photofield su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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