Photofield è una galleria fotografica open-source a singolo binario costruita attorno a un'unica ossessione: la velocità. Invece di impaginare le foto in piccole miniature, renderizza migliaia di immagini contemporaneamente su una tela continua e zoomabile, caricando progressivamente tessere a risoluzione più alta mentre scorri e pizzichi. Il risultato è più simile a un visualizzatore di immagini desktop che a una tipica galleria web.

L'auto-hosting di Photofield sul tuo VPS mantiene le foto originali e i loro metadati EXIF all'interno di un'infrastruttura che controlli, anziché un servizio fotografico SaaS. La directory sorgente è montata in sola lettura, quindi la galleria non può mai modificare o eliminare gli originali, rendendola un frontend sicuro e non invasivo per un archivio esistente sincronizzato tramite rsync, SCP o Syncthing.