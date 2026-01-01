Distribuisci OSRM con installazione in un click.
Motore di routing OpenStreetMap ad alte prestazioni con un'interfaccia utente di indicazioni integrata per la navigazione in auto, in bici e a piedi.
Scegli un piano VPS per OSRM
Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con OSRM
OSRM (Open Source Routing Machine) Ã¨ un motore di routing ad alte prestazioni per i percorsi piÃ¹ brevi nelle reti stradali costruito a partire dai dati di OpenStreetMap. Alimenta le indicazioni passo-passo, le isocrone, le matrici di distanza, il map matching e l'ottimizzazione dei viaggi attraverso una chiara API HTTP, ed Ã¨ utilizzato in produzione da openstreetmap.org e da molti prodotti di mappatura commerciali.
Questo template include il backend di routing ufficiale insieme al frontend di indicazioni ufficiale, in modo da ottenere un'interfaccia utente mappa funzionante fin da subito. L'auto-hosting di OSRM sul tuo VPS rimuove le quote per richiesta e i livelli di prezzo, mantiene private le query di posizione e ti permette di scambiare qualsiasi regione OpenStreetMap di cui hai bisogno senza condividere la telemetria con terze parti.
FunzionalitÃ principali di OSRM
UI delle indicazioni integrata
Il frontend ufficiale di OSRM viene fornito preconfigurato con il tuo backend, offrendoti una mappa di routing interattiva senza scrivere alcun codice.
Routing sub-millisecondo
Il motore Dijkstra multi-livello restituisce rotte su scala continentale in millisecondi, anche su hardware VPS modesto.
API di routing completo
Gli endpoint per rotta, tabella, corrispondenza, viaggio, tile e punto piÃ¹ vicino ti consentono di creare indicazioni, matrici ETA, abbinamento mappa GPS e risolutori TSP, basandoti su di essi.
Regioni OSM personalizzate
Punta il container di inizializzazione incluso a qualsiasi estratto Geofabrik per fornire l'instradamento per un dataset a livello di paese, continente o mondiale a tua scelta.
Profili di viaggio multipli
Cambia il profilo Lua incluso tra auto, bicicletta e a piedi per adattare il routing al caso d'uso che stai implementando.
Nessuna quota o chiave API
Esegui query illimitate sulla tua istanza senza limiti di frequenza, sorprese di fatturazione o condivisione di dati con terze parti.
PerchÃ© eseguire OSRM su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .
Scopri altre app da distribuire
Anki Sync Server Enhanced
Server di sincronizzazione Anki self-hosted con supporto multi-utente, backup e dashboard web