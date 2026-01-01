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Dominio gratuito per 1 anno
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Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa puoi costruire con OSRM

OSRM (Open Source Routing Machine) Ã¨ un motore di routing ad alte prestazioni per i percorsi piÃ¹ brevi nelle reti stradali costruito a partire dai dati di OpenStreetMap. Alimenta le indicazioni passo-passo, le isocrone, le matrici di distanza, il map matching e l'ottimizzazione dei viaggi attraverso una chiara API HTTP, ed Ã¨ utilizzato in produzione da openstreetmap.org e da molti prodotti di mappatura commerciali.

Questo template include il backend di routing ufficiale insieme al frontend di indicazioni ufficiale, in modo da ottenere un'interfaccia utente mappa funzionante fin da subito. L'auto-hosting di OSRM sul tuo VPS rimuove le quote per richiesta e i livelli di prezzo, mantiene private le query di posizione e ti permette di scambiare qualsiasi regione OpenStreetMap di cui hai bisogno senza condividere la telemetria con terze parti.

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Cosa puoi costruire con {name}

FunzionalitÃ  principali di OSRM

UI delle indicazioni integrata

Il frontend ufficiale di OSRM viene fornito preconfigurato con il tuo backend, offrendoti una mappa di routing interattiva senza scrivere alcun codice.

Routing sub-millisecondo

Il motore Dijkstra multi-livello restituisce rotte su scala continentale in millisecondi, anche su hardware VPS modesto.

API di routing completo

Gli endpoint per rotta, tabella, corrispondenza, viaggio, tile e punto piÃ¹ vicino ti consentono di creare indicazioni, matrici ETA, abbinamento mappa GPS e risolutori TSP, basandoti su di essi.

Regioni OSM personalizzate

Punta il container di inizializzazione incluso a qualsiasi estratto Geofabrik per fornire l'instradamento per un dataset a livello di paese, continente o mondiale a tua scelta.

Profili di viaggio multipli

Cambia il profilo Lua incluso tra auto, bicicletta e a piedi per adattare il routing al caso d'uso che stai implementando.

Nessuna quota o chiave API

Esegui query illimitate sulla tua istanza senza limiti di frequenza, sorprese di fatturazione o condivisione di dati con terze parti.

PerchÃ© eseguire OSRM su Hostinger

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