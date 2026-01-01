Manyfold Ã¨ un gestore di risorse digitali open-source creato specificamente per gli appassionati di stampa 3D e i maker che hanno bisogno di organizzare collezioni crescenti di file STL, 3MF e altri file modello. A differenza dei gestori di file generici, Manyfold comprende i file 3D in modo nativo, generando miniature e anteprime interattive, tracciando creatori e licenze, e raggruppando parti correlate in modelli logici con tag, descrizioni e metadati personalizzati.

Eseguire Manyfold sul tuo VPS mantiene migliaia di modelli a pagamento e gratuiti che raccogli da siti come MakerWorld, Printables e Thingiverse sotto il tuo pieno controllo, con un livello federato ActivityPub che ti consente di condividere collezioni con altri maker senza cedere la tua libreria a un marketplace chiuso.