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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹

Docker manager
Accesso rapido ai registri dei container
Update con un click
Processori AMD EPYC
Archiviazione SSD NVMe
VelocitÃ  di rete di 1 Gbps
API pubblica
Data center in tutto il mondo
Dominio gratuito per 1 anno
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Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa puoi costruire con Manyfold

Manyfold Ã¨ un gestore di risorse digitali open-source creato specificamente per gli appassionati di stampa 3D e i maker che hanno bisogno di organizzare collezioni crescenti di file STL, 3MF e altri file modello. A differenza dei gestori di file generici, Manyfold comprende i file 3D in modo nativo, generando miniature e anteprime interattive, tracciando creatori e licenze, e raggruppando parti correlate in modelli logici con tag, descrizioni e metadati personalizzati.

Eseguire Manyfold sul tuo VPS mantiene migliaia di modelli a pagamento e gratuiti che raccogli da siti come MakerWorld, Printables e Thingiverse sotto il tuo pieno controllo, con un livello federato ActivityPub che ti consente di condividere collezioni con altri maker senza cedere la tua libreria a un marketplace chiuso.

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Cosa puoi costruire con {name}

FunzionalitÃ  principali di Manyfold

Anteprime 3D interattive

Ruota e ispeziona STL, 3MF, OBJ e altri formati direttamente nel browser senza scaricare o aprire uno slicer.

Taggatura intelligente e metadati

Organizza i modelli con tag gerarchici, creatori, licenze e campi personalizzati in modo che la tua libreria rimanga ricercabile man mano che cresce.

Collezioni multiutente

Condividi le librerie con familiari o membri del club utilizzando autorizzazioni granulari per utente e controlli di accesso basati sui ruoli.

Condivisione federata

Segui altre istanze Manyfold tramite ActivityPub per scoprire e scambiare modelli senza dipendere da un marketplace centrale.

OIDC accesso singolo

Collega Manyfold ad Authentik, Keycloak o a qualsiasi provider OIDC per centralizzare l'autenticazione nel tuo stack auto-ospitato.

Scansione automatica della libreria

Trascina le cartelle dei modelli esistenti nel volume di archiviazione e Manyfold li importa, deduplica e indicizza al volo.

PerchÃ© eseguire Manyfold su Hostinger

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Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.

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Gestore Docker integrato

Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .

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Hosting VPS Docker affidabile

Gad Iradufasha
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Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.

Maxim Shishkin
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Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€

Noel
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Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ  assoluta.

Omkar
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.

Sylvain
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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.

Herriman
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Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.

Martin K
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L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .

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