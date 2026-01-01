Distribuisci pygeoapi con installazione in un click.
Server Python che implementa la suite di standard OGC API per la pubblicazione di dati geospaziali tramite HTTP.
Scegli un piano VPS per pygeoapi
Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con pygeoapi
pygeoapi Ã¨ un'implementazione Python open-source degli standard OGC API (Features, Coverages, Tiles, Records, Processes, EDR) che trasforma i dataset geospaziali in un'API RESTful rilevabile e navigabile. Include un browser HTML integrato, cosÃ¬ i non-sviluppatori possono navigare tra le collezioni, ispezionare gli elementi su una mappa e scaricare GeoJSON senza scrivere una singola richiesta.
L'auto-hosting di pygeoapi sul tuo VPS ti dÃ il pieno controllo su quali dataset sono esposti, dove risiedono e chi puÃ² interrogarli. Collega sorgenti PostgreSQL/PostGIS, GeoPackage, Elasticsearch, MongoDB o WFS/WMS remote e pubblicale sotto il tuo dominio con HTTPS gestito dal proxy Traefik incluso.
FunzionalitÃ principali di pygeoapi
Standard OGC API
Implementa FunzionalitÃ OGC API, Coperture, Tiles, Record, Processi e Recupero Dati Ambientali rispetto a un singolo file di configurazione.
Browser HTML integrato
Ogni collezione, elemento e processo Ã¨ navigabile dall'interfaccia utente web con una mappa Leaflet interattiva e JSON formattato in modo leggibile.
Molti backends di dati
Fornisce PostgreSQL/PostGIS, GeoPackage, SpatiaLite, Elasticsearch, MongoDB, CSV, GeoJSON e sorgenti WFS remote tramite provider unificati.
Documentazione OpenAPI
Una descrizione OpenAPI 3.0 e un'interfaccia utente Swagger/Redoc vengono generate automaticamente dalla configurazione in modo che i client possano integrarsi rapidamente.
Elaborazione geospaziale
Esporre funzioni Python come processi API OGC per eseguire trasformazioni su richiesta, analisi e processi ETL sui tuoi dati pubblicati.
STAC e cataloghi di metadati
Pubblica cataloghi conformi a STAC di immagini e registri in modo che i partner possano cercare e scansionare le tue risorse geospaziali in modo programmatico.
PerchÃ© eseguire pygeoapi su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .
Scopri altre app da distribuire
Anki Sync Server Enhanced
Server di sincronizzazione Anki self-hosted con supporto multi-utente, backup e dashboard web