Distribuisci TaxHacker con un'installazione in un click.
Strumento AI di contabilità auto-ospitato che estrae automaticamente i dati da ricevute e fatture per liberi professionisti e piccole imprese.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di più
Cosa puoi costruire con TaxHacker
TaxHacker è un'applicazione di contabilità open-source, basata sull'AI, creata per freelance, indie hacker e piccole imprese. Elimina l'inserimento manuale dei dati utilizzando modelli linguistici di grandi dimensioni per estrarre automaticamente importi, date, commercianti, dati fiscali e voci di spesa da ricevute e fatture caricate.
A differenza degli strumenti di contabilità SaaS, TaxHacker funziona interamente sulla tua infrastruttura — i tuoi documenti finanziari non lasciano mai il tuo server. Supporta oltre 170 valute mondiali con conversione automatica del tasso di cambio storico, funziona con OpenAI, Google Gemini, Mistral o modelli locali tramite Ollama, e ti permette di creare categorie personalizzate e prompt AI su misura per i tuoi specifici flussi di lavoro aziendali.
Funzionalità principali di TaxHacker
Estrazione documenti AI
Analizza automaticamente ricevute e fatture per estrarre importi, date, esercenti e dati fiscali senza inserimento manuale.
Supporto per più valute
Traccia le transazioni su oltre 170 valute e 14 criptovalute con conversione automatica del tasso di cambio storico.
Fornitori LLM flessibili
Funziona con OpenAI, Google Gemini, Mistral o modelli locali come Ollama — scegli il provider che si adatta alle tue esigenze di privacy e costo.
Categorie Personalizzate
Crea categorie, progetti e campi personalizzati con prompt AI personalizzati e adattati ai tuoi specifici flussi di lavoro aziendali.
Pieno controllo dei dati
Tutti i documenti finanziari rimangono sul tuo server — nessun servizio di terze parti vede mai i tuoi dati aziendali sensibili.
Operazioni in blocco
Filtro avanzato, ricerca full-text, operazioni in blocco ed esportazione dati rendono la preparazione della stagione fiscale semplice.
Perché eseguire TaxHacker su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
Avvia con un click
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime è sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si è dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS è semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate così! 🚀
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di solidità assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e non potrei essere più colpito. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger è assolutamente eccezionale. Funziona sempre. È sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non è costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualità.