Pelican Panel Ã¨ un fork e una modernizzazione di Pterodactyl basati sulla community, riscritti sull'ultima stack Laravel e Filament per offrire un'esperienza di amministrazione piÃ¹ veloce, un installer web integrato e un sistema di plugin per estendere il pannello senza dover fare il fork del codebase. Ogni server di gioco viene fornito nel proprio container Docker isolato tramite il demone Wings associato, mantenendo le risorse contenute e l'host sicuro.

L'auto-hosting di Pelican elimina le commissioni per server dell'hosting di giochi gestito e offre agli operatori il pieno controllo su branding, autenticazione, egg e archiviazione del database. Questa implementazione include il Panel insieme a MariaDB e Redis â€” Wings deve essere installato separatamente su ogni nodo che esegue i server di gioco.