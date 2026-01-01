Distribuisci Pelican Panel con installazione in un clic.
Moderno pannello di gestione di server di gioco open source e successore di Pterodactyl, costruito per un'implementazione rapida e un'amministrazione intuitiva.
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Cosa puoi costruire con Pelican Panel
Pelican Panel Ã¨ un fork e una modernizzazione di Pterodactyl basati sulla community, riscritti sull'ultima stack Laravel e Filament per offrire un'esperienza di amministrazione piÃ¹ veloce, un installer web integrato e un sistema di plugin per estendere il pannello senza dover fare il fork del codebase. Ogni server di gioco viene fornito nel proprio container Docker isolato tramite il demone Wings associato, mantenendo le risorse contenute e l'host sicuro.
L'auto-hosting di Pelican elimina le commissioni per server dell'hosting di giochi gestito e offre agli operatori il pieno controllo su branding, autenticazione, egg e archiviazione del database. Questa implementazione include il Panel insieme a MariaDB e Redis â€” Wings deve essere installato separatamente su ogni nodo che esegue i server di gioco.
FunzionalitÃ principali di Pelican Panel
Installazione Web al primo avvio
Il programma di installazione guidato basato su browser ti guida nella configurazione del database e nella creazione dell'amministratore alla prima visita â€” non Ã¨ richiesto l'accesso alla shell.
Isolamento server Docker
I server di gioco vengono eseguiti in container dedicati gestiti dal demone Wings, prevenendo la contesa delle risorse e limitando il raggio d'azione se un server viene compromesso.
Plugin Sistema
Il caricatore di plugin nativo consente agli amministratori di installare pacchetti Composer e Yarn direttamente dal pannello per estendere la funzionalitÃ senza effettuare il fork del codice sorgente.
Moderno Filament UI
L'interfaccia di amministrazione ricostruita basata su Filament offre caricamenti di pagina piÃ¹ veloci, output della console in tempo reale e un flusso di lavoro piÃ¹ pulito rispetto ai pannelli Pterodactyl legacy.
Pterodactyl Compatibile
Importa gli egg Pterodactyl esistenti e le configurazioni dei nodi in modo che gli operatori possano migrare a Pelican senza dover ricostruire la loro libreria di server di gioco da zero.
OAuth e SSO
Supporta provider di autenticazione esterni e l'autenticazione a due fattori, consentendo ai team di centralizzare il controllo degli accessi su tutti gli strumenti dell'infrastruttura.
PerchÃ© eseguire Pelican Panel su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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