Distribuisci Milvus con un'installazione in un click.
Database vettoriale open source costruito per applicazioni AI che cerca miliardi di embedding con latenza inferiore al millisecondo.
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Cosa puoi costruire con Milvus
Milvus Ã¨ il database vettoriale open-source piÃ¹ popolare al mondo, appositamente costruito per archiviare e cercare embedding ad alta dimensionalitÃ generati da modelli di machine learning. Supporta indici HNSW, IVF e DiskANN, ricerca vettoriale ibrida densa e sparsa, e gestisce miliardi di vettori mantenendo una latenza di query inferiore al millisecondo. Questo template implementa lo stack completo di Milvus con etcd per i metadati, MinIO per l'archiviazione di oggetti e l'interfaccia utente web Attu per la gestione visiva.
Ospitare Milvus sul tuo VPS mantiene gli embedding proprietari e i dati utente sensibili all'interno della tua infrastruttura, fornisce memoria e CPU dedicate per carichi di lavoro AI intensivi sull'indice ed elimina i costi per query dei servizi di database vettoriali gestiti.
FunzionalitÃ principali di Milvus
Ricerca su scala di miliardi
Indicizza e interroga miliardi di vettori con una latenza inferiore al millisecondo utilizzando indici HNSW, IVF o DiskANN.
Ricerca Ibrida
Combina vettori densi, vettori sparsi e filtri di metadati in un'unica query per un recupero AI piÃ¹ preciso.
Infrastruttura pronta per RAG
Archivia gli embedding dei documenti e recupera il contesto pertinente per gli LLM, alimentando chatbot e sistemi di domande e risposte accurati.
Attu Web UI
Gestisci collezioni, esegui query e monitora lo stato del cluster tramite una console di gestione integrata basata su browser.
SDK Multilingua
Client ufficiali per Python, Java, Go e Node.js, oltre alle API REST e gRPC, si integrano con qualsiasi stack AI.
PerchÃ© eseguire Milvus su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .