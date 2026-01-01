Distribuisci Reitti con installazione in un click.
Piattaforma di tracciamento della posizione e di timeline auto-ospitata che mantiene privata la tua cronologia dei movimenti come alternativa a Google Timeline.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Reitti
Reitti Ã¨ un'applicazione di tracciamento della posizione e timeline self-hosted che ti offre un'alternativa privata a Google Timeline. Importa la tua cronologia esistente dagli export di Google Maps Timeline, dai file GPX e GeoJSON, o alimenta posizioni in tempo reale da app per telefono come OwnTracks e GPSLogger per costruire un registro continuo di dove sei stato.
Reitti rileva automaticamente luoghi e viaggi significativi, quindi li visualizza su una mappa interattiva con timeline giornaliere e statistiche di movimento. PoichÃ© tutto funziona sul tuo server, la tua cronologia dettagliata della posizione non lascia mai la tua infrastruttura e non viene mai utilizzata per la pubblicitÃ . Questo template include un database PostGIS per query geospaziali, una cache Redis e una cache di tile mappa inclusa, in modo che l'intero stack funzioni insieme immediatamente.
FunzionalitÃ principali di Reitti
Importazione multi-sorgente
Importa la cronologia dalle esportazioni della Cronologia di Google Maps, dai file GPX e GeoJSON, o trasmetti dati in tempo reale da OwnTracks e GPSLogger.
Rilevamento automatico della posizione
Reitti analizza i tuoi punti grezzi per rilevare luoghi significativi e posizioni visitate senza etichettatura manuale.
Spunti di viaggio
I movimenti sono raggruppati in viaggi con distanze, durate e modalitÃ di trasporto in modo che la tua cronologia si legga come un diario.
Cronologia interattiva della mappa
Sfoglia qualsiasi giorno su una mappa interattiva con percorsi, fermate e una cronologia della tua attivitÃ .
Privacy self-hosted
Tutti i dati di localizzazione rimangono nel tuo database PostGIS personale, mai condivisi con Google o utilizzati per la pubblicitÃ .
PerchÃ© eseguire Reitti su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .