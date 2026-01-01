Reitti Ã¨ un'applicazione di tracciamento della posizione e timeline self-hosted che ti offre un'alternativa privata a Google Timeline. Importa la tua cronologia esistente dagli export di Google Maps Timeline, dai file GPX e GeoJSON, o alimenta posizioni in tempo reale da app per telefono come OwnTracks e GPSLogger per costruire un registro continuo di dove sei stato.

Reitti rileva automaticamente luoghi e viaggi significativi, quindi li visualizza su una mappa interattiva con timeline giornaliere e statistiche di movimento. PoichÃ© tutto funziona sul tuo server, la tua cronologia dettagliata della posizione non lascia mai la tua infrastruttura e non viene mai utilizzata per la pubblicitÃ . Questo template include un database PostGIS per query geospaziali, una cache Redis e una cache di tile mappa inclusa, in modo che l'intero stack funzioni insieme immediatamente.