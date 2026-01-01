Distribuisci Blinko con 1 click.
Piattaforma open source basata sull'AI per la presa di appunti che combina microblogging, gestione delle attività e ricerca intelligente.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di più
Cosa puoi costruire con Blinko
Blinko è una piattaforma self-hosted che unifica l'acquisizione rapida di note, la gestione delle attività e la ricerca potenziata dall'AI in un'unica applicazione. La sua interfaccia in stile microblogging è ottimizzata per annotare le idee all'istante, mentre il supporto completo per Markdown, il tagging e l'integrazione AI opzionale con OpenAI o Ollama mantengono queste idee organizzate e ricercabili nel tempo.
A differenza dei servizi commerciali di note-taking, l'hosting autonomo di Blinko mantiene ogni pensiero, piano e nota di ricerca interamente all'interno della tua infrastruttura — nessuna analisi di terze parti, nessun limite di archiviazione e nessun costo per query. Le note possono rimanere private o essere condivise pubblicamente dalla stessa implementazione.
Funzionalità principali di Blinko
Acquisizione fluida
L'input in stile microblogging ti permette di registrare idee in pochi secondi senza navigare tra le strutture delle cartelle o scegliere prima i template.
Ricerca potenziata dall'AI
Collega OpenAI o un modello Ollama locale per interrogare le tue note in linguaggio naturale, facendo emergere le voci pertinenti anche quando non ricordi le parole chiave esatte.
Markdown e supporto attività
Formatta le note con il Markdown completo e incorpora le checklist delle attività in modo che lo stesso strumento gestisca sia le acquisizioni rapide che il monitoraggio strutturato dei progetti.
Note pubbliche o private
Scegli la visibilità per nota, permettendoti di mantenere una base di conoscenza privata mentre pubblichi selettivamente contenuti come microblog senza una piattaforma separata.
Portabilità dei dati
I backup automatici e la funzionalità di importazione/esportazione garantiscono che le tue note rimangano accessibili e migrabili indipendentemente dai cambiamenti della piattaforma.
Perché eseguire Blinko su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime è sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si è dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS è semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate così! 🚀
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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