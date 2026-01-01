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Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa puoi costruire con Blinko

Blinko è una piattaforma self-hosted che unifica l'acquisizione rapida di note, la gestione delle attività e la ricerca potenziata dall'AI in un'unica applicazione. La sua interfaccia in stile microblogging è ottimizzata per annotare le idee all'istante, mentre il supporto completo per Markdown, il tagging e l'integrazione AI opzionale con OpenAI o Ollama mantengono queste idee organizzate e ricercabili nel tempo.

A differenza dei servizi commerciali di note-taking, l'hosting autonomo di Blinko mantiene ogni pensiero, piano e nota di ricerca interamente all'interno della tua infrastruttura — nessuna analisi di terze parti, nessun limite di archiviazione e nessun costo per query. Le note possono rimanere private o essere condivise pubblicamente dalla stessa implementazione.

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Cosa puoi costruire con {name}

Funzionalità principali di Blinko

Acquisizione fluida

L'input in stile microblogging ti permette di registrare idee in pochi secondi senza navigare tra le strutture delle cartelle o scegliere prima i template.

Ricerca potenziata dall'AI

Collega OpenAI o un modello Ollama locale per interrogare le tue note in linguaggio naturale, facendo emergere le voci pertinenti anche quando non ricordi le parole chiave esatte.

Markdown e supporto attività

Formatta le note con il Markdown completo e incorpora le checklist delle attività in modo che lo stesso strumento gestisca sia le acquisizioni rapide che il monitoraggio strutturato dei progetti.

Note pubbliche o private

Scegli la visibilità per nota, permettendoti di mantenere una base di conoscenza privata mentre pubblichi selettivamente contenuti come microblog senza una piattaforma separata.

Portabilità dei dati

I backup automatici e la funzionalità di importazione/esportazione garantiscono che le tue note rimangano accessibili e migrabili indipendentemente dai cambiamenti della piattaforma.

Perché eseguire Blinko su Hostinger

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Maxim Shishkin
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Sylvain
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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.

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