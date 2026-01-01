Distribuisci LNbits con installazione a un click.
Portafoglio Lightning open-source e sistema di account con contenitori per mance, paywall, pulsanti di donazione e abbonamenti per i creatori.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con LNbits
LNbits Ã¨ un sistema di portafoglio e account Bitcoin Lightning Network gratuito e open-source che trasforma qualsiasi backend Lightning compatibile in una piattaforma multi-utente. Invece di gestire un singolo portafoglio nodo, LNbits ti consente di fornire un numero illimitato di sotto-portafogli, ognuno con le proprie chiavi API, saldo e controlli di accesso â€” ideale per creatori, comunitÃ , aziende e sviluppatori che desiderano emettere account Lightning senza rinunciare alla custodia del nodo sottostante.
Un'architettura di plugin estensibile include decine di estensioni pronte all'uso che coprono mance, paywall, terminali punto vendita, abbonamenti, servizi LNURL, scrub links e altro ancora. L'auto-hosting di LNbits sul tuo VPS mantiene i canali Lightning, i dati di pagamento e le relazioni con i clienti interamente sotto il tuo controllo senza custodi di terze parti o commissioni per transazione.
FunzionalitÃ principali di LNbits
Conti multi-wallet
Fornisci sottoportafogli illimitati su un unico backend Lightning, ognuno con il proprio saldo, chiavi API REST e una cronologia delle transazioni isolata.
Mance e paywall
Le estensioni integrate permettono ai creatori di aggiungere mance, pulsanti per le donazioni, link a pagamento e livelli di abbonamento senza scrivere codice di pagamento personalizzato.
Fonti di finanziamento collegabili
Connettiti a LND, Core Lightning, Eclair, Phoenixd, Blink, Alby, OpenNode, ZBD, NWC e molti altri â€” cambia i backend dall'interfaccia di amministrazione senza ridistribuire.
Mercato delle estensioni
Installa estensioni della community per terminali punto vendita, servizi LNURL, servizi di pulizia link, giochi della lotteria, carte regalo e decine di altre direttamente dalla UI.
API REST per sviluppatori
Ogni portafoglio espone un'API REST e un'interfaccia WebSocket documentate in modo che le applicazioni possano emettere fatture, controllare i saldi e ricevere eventi di pagamento in modo programmatico.
Controllo autocustodito
Esegui l'intero stack sul tuo VPS e nodo Lightning â€” nessun custode di terze parti detiene i fondi e non si applicano commissioni di piattaforma per transazione.
PerchÃ© eseguire LNbits su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .