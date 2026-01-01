Distribuisci Checkrr con installazione in un click.
Scansiona le librerie Plex e Jellyfin alla ricerca di media corrotti e sostituisci automaticamente i file danneggiati tramite Sonarr, Radarr e Lidarr.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di più
Cosa puoi costruire con Checkrr
Checkrr è uno scanner di integrità di libreria open-source che protegge grandi collezioni multimediali dalla corruzione silenziosa. Esegue controlli ffprobe, magic-number e mimetype su ogni file video, audio e sottotitoli nella tua libreria, quindi esegue l'hashing dei file verificati in un database bbolt in modo che le scansioni future saltino i contenuti noti come buoni e si completino in minuti invece che in ore.
Quando un file non supera l'ispezione, Checkrr si connette allo stack arr che già utilizzi — Sonarr, Radarr o Lidarr — elimina la copia danneggiata e avvia un nuovo download tramite il servizio corrispondente. L'auto-hosting di Checkrr mantiene il tuo inventario multimediale sotto il tuo controllo senza limiti API di terze parti e zero costi di gestione.
Funzionalità principali di Checkrr
ffprobe scansioni di integrità
Rileva i file troncati, etichettati erroneamente e non riproducibili che Plex e Jellyfin saltano silenziosamente durante la riproduzione.
Sonarr Radarr Lidarr
Rimuove i file corrotti e avvia un nuovo download attraverso il tuo stack arr esistente senza intervento manuale.
Riscansioni veloci basate su hash
Memorizza gli hash dei file in un database bbolt in modo che le scansioni ripetute saltino i contenuti verificati e completino le librerie multi-terabyte in pochi minuti.
Supporto multi-istanza arr
Si connette a diverse istanze Sonarr e Radarr contemporaneamente, con mappature di percorso per istanza per librerie 4K, anime e standard.
Notifiche integrate
Invia i risultati a Discord, Telegram, Gotify, ntfy, Pushover, webhooks, SMTP e Healthchecks per scansioni programmate automatiche.
Perché eseguire Checkrr su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime è sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si è dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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