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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹

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Processori AMD EPYC
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VelocitÃ  di rete di 1 Gbps
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Dominio gratuito per 1 anno
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Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa puoi costruire con Zensical

Zensical Ã¨ una moderna piattaforma di documentazione creata dal team dietro Material for MkDocs. Genera siti web di documentazione raffinati e ricercabili da file sorgente Markdown e li serve con un server di anteprima live integrato â€” cosÃ¬ le modifiche ai tuoi documenti sono visibili nel browser istantaneamente. Supporta sia il suo formato nativo zensical.toml che i file di configurazione mkdocs.yml esistenti, rendendo la migrazione da MkDocs semplice.

L'auto-hosting di Zensical sul tuo VPS significa che la tua documentazione risiede su un'infrastruttura che controlli, senza costi per pagina, senza tracciamento dei lettori e senza dipendenza da un servizio di hosting di documentazione di terze parti. Un progetto iniziale viene creato automaticamente al primo avvio, cosÃ¬ puoi iniziare a scrivere immediatamente.

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Cosa puoi costruire con {name}

FunzionalitÃ  principali di Zensical

Creazione basata su Markdown

Scrivi la documentazione in semplici file Markdown e falla renderizzare come un sito web di documentazione raffinato e completamente navigabile.

Server di Anteprima Live

Il server di sviluppo integrato ricarica la documentazione nel browser non appena i file sorgente vengono salvati, rendendo la modifica rapida e immediata.

Ricerca full-text

La ricerca lato client integrata indicizza tutte le pagine della documentazione in modo che i lettori possano trovare i contenuti istantaneamente senza alcuna infrastruttura lato server.

CompatibilitÃ  MkDocs

Legge i file di configurazione mkdocs.yml esistenti, consentendo ai team di migrare da MkDocs senza riscrivere la loro configurazione.

Assistenza Multilingue

Piena internazionalizzazione in oltre 60 lingue per la documentazione che serve un pubblico globale nella propria lingua madre.

Progetto iniziale al primo avvio

Inizializza automaticamente un progetto di documentazione di esempio al primo deployment, cosÃ¬ puoi iniziare a scrivere e personalizzare immediatamente.

PerchÃ© eseguire Zensical su Hostinger

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Gestore Docker integrato

Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .

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Posizione del server consigliata:

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Hosting VPS Docker affidabile

Gad Iradufasha
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Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.

Maxim Shishkin
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Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€

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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e non potrei essere piÃ¹ colpito. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.

Sylvain
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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.

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Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.

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L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .

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