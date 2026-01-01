Distribuisci Zensical con installazione in un clic.
Piattaforma di documentazione self-hosted che crea e distribuisce bellissime documentazioni di progetto basate su Markdown con anteprima dal vivo.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Zensical
Zensical Ã¨ una moderna piattaforma di documentazione creata dal team dietro Material for MkDocs. Genera siti web di documentazione raffinati e ricercabili da file sorgente Markdown e li serve con un server di anteprima live integrato â€” cosÃ¬ le modifiche ai tuoi documenti sono visibili nel browser istantaneamente. Supporta sia il suo formato nativo
zensical.toml che i file di configurazione
mkdocs.yml esistenti, rendendo la migrazione da MkDocs semplice.
L'auto-hosting di Zensical sul tuo VPS significa che la tua documentazione risiede su un'infrastruttura che controlli, senza costi per pagina, senza tracciamento dei lettori e senza dipendenza da un servizio di hosting di documentazione di terze parti. Un progetto iniziale viene creato automaticamente al primo avvio, cosÃ¬ puoi iniziare a scrivere immediatamente.
FunzionalitÃ principali di Zensical
Creazione basata su Markdown
Scrivi la documentazione in semplici file Markdown e falla renderizzare come un sito web di documentazione raffinato e completamente navigabile.
Server di Anteprima Live
Il server di sviluppo integrato ricarica la documentazione nel browser non appena i file sorgente vengono salvati, rendendo la modifica rapida e immediata.
Ricerca full-text
La ricerca lato client integrata indicizza tutte le pagine della documentazione in modo che i lettori possano trovare i contenuti istantaneamente senza alcuna infrastruttura lato server.
CompatibilitÃ MkDocs
Legge i file di configurazione
mkdocs.yml esistenti, consentendo ai team di migrare da MkDocs senza riscrivere la loro configurazione.
Assistenza Multilingue
Piena internazionalizzazione in oltre 60 lingue per la documentazione che serve un pubblico globale nella propria lingua madre.
Progetto iniziale al primo avvio
Inizializza automaticamente un progetto di documentazione di esempio al primo deployment, cosÃ¬ puoi iniziare a scrivere e personalizzare immediatamente.
PerchÃ© eseguire Zensical su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e non potrei essere piÃ¹ colpito. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .