Distribuisci Papermerge con un'installazione in un clic.
Sistema di gestione documentale open-source con OCR automatico, ricerca full-text e organizzazione basata su tag per tutta la tua documentazione digitalizzata.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Papermerge
Papermerge Ã¨ un sistema di gestione documentale open source progettato per trasformare la documentazione cartacea in un archivio digitale ricercabile e organizzato. Carica PDF o immagini scansionate e Papermerge estrae automaticamente il testo tramite OCR, rendendo ogni fattura, contratto e ricevuta immediatamente rintracciabile per contenuto. L'organizzazione basata su tag, le gerarchie di cartelle e i campi di metadati personalizzati ti offrono un controllo granulare su come i documenti sono strutturati e recuperati. Il supporto multi-utente con permessi basati sui ruoli lo rende adatto sia alle piccole imprese che agli studi professionali.
L'auto-hosting di Papermerge sul tuo VPS significa che i record finanziari sensibili, i documenti legali e i file personali non lasciano mai la tua infrastruttura. Eviti le tariffe mensili di archiviazione cloud mentre ottieni capacitÃ documentale illimitata, la possibilitÃ di applicare politiche di conservazione personalizzate e la flessibilitÃ di integrarti con i flussi di lavoro esistenti tramite l'API REST di Papermerge.
FunzionalitÃ principali di Papermerge
Estrazione OCR Automatica
Papermerge estrae testo ricercabile da PDF e immagini scansionate automaticamente al caricamento, trasformando una pila di documenti cartacei scansionati in un database interrogabile.
Ricerca Full-Text
Ricerca attraverso il contenuto completo e i metadati di ogni documento nel tuo archivio, con filtri per data, tag e campi personalizzati per un recupero mirato.
Organizzazione di tag e cartelle
Combina gerarchie di cartelle con tag flessibili e campi di metadati personalizzati per costruire una struttura organizzativa che corrisponda al modo in cui la tua attivitÃ funziona realmente.
Permessi multi-utente
Il controllo degli accessi basato sui ruoli consente ai team di condividere un unico archivio di documenti, mantenendo i file sensibili visibili solo agli utenti autorizzati.
Operazioni sulle pagine PDF
Unisci, dividi e riordina le pagine PDF direttamente all'interno di Papermerge, eliminando la necessitÃ di un editor PDF separato quando si puliscono i documenti scansionati.
PerchÃ© eseguire Papermerge su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .