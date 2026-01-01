Papermerge Ã¨ un sistema di gestione documentale open source progettato per trasformare la documentazione cartacea in un archivio digitale ricercabile e organizzato. Carica PDF o immagini scansionate e Papermerge estrae automaticamente il testo tramite OCR, rendendo ogni fattura, contratto e ricevuta immediatamente rintracciabile per contenuto. L'organizzazione basata su tag, le gerarchie di cartelle e i campi di metadati personalizzati ti offrono un controllo granulare su come i documenti sono strutturati e recuperati. Il supporto multi-utente con permessi basati sui ruoli lo rende adatto sia alle piccole imprese che agli studi professionali.

L'auto-hosting di Papermerge sul tuo VPS significa che i record finanziari sensibili, i documenti legali e i file personali non lasciano mai la tua infrastruttura. Eviti le tariffe mensili di archiviazione cloud mentre ottieni capacitÃ documentale illimitata, la possibilitÃ di applicare politiche di conservazione personalizzate e la flessibilitÃ di integrarti con i flussi di lavoro esistenti tramite l'API REST di Papermerge.