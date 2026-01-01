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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹

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Accesso rapido ai registri dei container
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Processori AMD EPYC
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VelocitÃ  di rete di 1 Gbps
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Data center in tutto il mondo
Dominio gratuito per 1 anno
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Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa puoi costruire con XBackBone

XBackBone Ã¨ un gestore di file PHP leggero e un host di immagini progettato attorno al popolare flusso di lavoro di caricamento di ShareX. Trascina uno screenshot o un file in ShareX (o ScreenCloud, Flameshot, o qualsiasi client compatibile) e XBackBone lo ospita istantaneamente dietro un URL breve condivisibile â€” con anteprima Markdown, rendering di testo grezzo, vista galleria e quote per utente integrate.

Ospitare autonomamente XBackBone su un VPS sostituisce gli host di immagini commerciali e i servizi pastebin con un'infrastruttura che controlli completamente. Account multiutente, permessi basati sui ruoli e l'integrazione OAuth integrata lo rendono adatto sia a singoli che a piccoli team che desiderano un endpoint privato per screenshot e caricamento di file.

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Cosa puoi costruire con {name}

FunzionalitÃ  principali di XBackBone

Caricamenti nativi di ShareX

Trascina i file in ShareX, ScreenCloud o Flameshot e XBackBone li ospita istantaneamente tramite l'API di caricamento standard.

Galleria e anteprime

Visualizzazione galleria del browser con miniature generate automaticamente, piÃ¹ rendering in linea per immagini, video, audio e contenuti Markdown.

Conti multi-utente

Account per utente con permessi basati sui ruoli e quote individuali consentono a team o famiglie di condividere un server senza incrociare le librerie.

Link pubblici e privati

Ogni caricamento genera un URL breve con protezione con password opzionale, scadenza e accesso una tantum per contenuti sensibili.

Supporto OAuth e SSO

L'integrazione OAuth integrata con Google, Discord e GitLab elimina la gestione separata degli account per i team giÃ  presenti su tali piattaforme.

PerchÃ© eseguire XBackBone su Hostinger

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Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.

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Gestore Docker integrato

Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .

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Hosting VPS Docker affidabile

Gad Iradufasha
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Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.

Maxim Shishkin
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Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€

Noel
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Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ  assoluta.

Omkar
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e non potrei essere piÃ¹ colpito. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.

Sylvain
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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.

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Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.

Martin K
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L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .

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