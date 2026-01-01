XBackBone Ã¨ un gestore di file PHP leggero e un host di immagini progettato attorno al popolare flusso di lavoro di caricamento di ShareX. Trascina uno screenshot o un file in ShareX (o ScreenCloud, Flameshot, o qualsiasi client compatibile) e XBackBone lo ospita istantaneamente dietro un URL breve condivisibile â€” con anteprima Markdown, rendering di testo grezzo, vista galleria e quote per utente integrate.

Ospitare autonomamente XBackBone su un VPS sostituisce gli host di immagini commerciali e i servizi pastebin con un'infrastruttura che controlli completamente. Account multiutente, permessi basati sui ruoli e l'integrazione OAuth integrata lo rendono adatto sia a singoli che a piccoli team che desiderano un endpoint privato per screenshot e caricamento di file.