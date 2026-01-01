Distribuisci XBackBone con 1 click.
Server leggero self-hosted per la condivisione di file e screenshot con supporto completo per ShareX, ScreenCloud e Flameshot.
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Cosa puoi costruire con XBackBone
XBackBone Ã¨ un gestore di file PHP leggero e un host di immagini progettato attorno al popolare flusso di lavoro di caricamento di ShareX. Trascina uno screenshot o un file in ShareX (o ScreenCloud, Flameshot, o qualsiasi client compatibile) e XBackBone lo ospita istantaneamente dietro un URL breve condivisibile â€” con anteprima Markdown, rendering di testo grezzo, vista galleria e quote per utente integrate.
Ospitare autonomamente XBackBone su un VPS sostituisce gli host di immagini commerciali e i servizi pastebin con un'infrastruttura che controlli completamente. Account multiutente, permessi basati sui ruoli e l'integrazione OAuth integrata lo rendono adatto sia a singoli che a piccoli team che desiderano un endpoint privato per screenshot e caricamento di file.
FunzionalitÃ principali di XBackBone
Caricamenti nativi di ShareX
Trascina i file in ShareX, ScreenCloud o Flameshot e XBackBone li ospita istantaneamente tramite l'API di caricamento standard.
Galleria e anteprime
Visualizzazione galleria del browser con miniature generate automaticamente, piÃ¹ rendering in linea per immagini, video, audio e contenuti Markdown.
Conti multi-utente
Account per utente con permessi basati sui ruoli e quote individuali consentono a team o famiglie di condividere un server senza incrociare le librerie.
Link pubblici e privati
Ogni caricamento genera un URL breve con protezione con password opzionale, scadenza e accesso una tantum per contenuti sensibili.
Supporto OAuth e SSO
L'integrazione OAuth integrata con Google, Discord e GitLab elimina la gestione separata degli account per i team giÃ presenti su tali piattaforme.
PerchÃ© eseguire XBackBone su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e non potrei essere piÃ¹ colpito. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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