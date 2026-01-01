Distribuisci GoCD con installazione in un click.
Server di continuous delivery open source con potente modellazione di pipeline, mappatura del flusso di valore e gestione delle dipendenze per flussi di lavoro di rilascio complessi.
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Cosa puoi costruire con GoCD
GoCD Ã¨ un server di continuous delivery sviluppato da ThoughtWorks che va oltre la CI di base per modellare l'intera pipeline di distribuzione del software. Il suo punto di forza principale Ã¨ la capacitÃ di definire pipeline complesse con dipendenze fan-in e fan-out, consentendo ai team di rappresentare esattamente come il codice si sposta dal commit alla produzione attraverso piÃ¹ fasi, ambienti e percorsi paralleli.
La vista Value Stream Map offre ai team una visualizzazione in tempo reale di ogni build e deployment lungo l'intera pipeline, rendendo facile identificare i colli di bottiglia e comprendere lo stato di qualsiasi rilascio. GoCD funziona tramite un'architettura leggera server-agente, quindi la capacitÃ di build si espande semplicemente aggiungendo piÃ¹ agenti. L'auto-hosting garantisce che le configurazioni della pipeline, gli artefatti e la cronologia dei deployment rimangano completamente sotto il tuo controllo.
FunzionalitÃ principali di GoCD
Mappatura del flusso di valore
Visualizza ogni build e deployment lungo l'intera pipeline in tempo reale, rendendo immediatamente visibili i colli di bottiglia e lo stato del rilascio.
Modellazione di pipeline
Modellare complesse dipendenze fan-in e fan-out tra pipeline per rappresentare accuratamente come il codice fluisce dal commit alla produzione.
Esecuzione parallela
Esegui piÃ¹ fasi e processi in parallelo all'interno di una pipeline per ridurre i tempi di compilazione e massimizzare l'utilizzo dell'infrastruttura.
ScalabilitÃ basata su agenti
Aggiungi agenti di build per scalare la capacitÃ orizzontalmente â€” ogni agente recupera i job dal server e li esegue in modo indipendente.
Pipeline come codice
Archivia le configurazioni della pipeline nel tuo repository Git e fai in modo che GoCD sincronizzi e applichi automaticamente le modifiche ad ogni push.
PerchÃ© eseguire GoCD su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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