Distribuisci OpenViking in un click.
Database di contesto open-source per agenti AI che utilizza un paradigma di filesystem per unificare memorie, risorse e competenze.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di più
Cosa puoi costruire con OpenViking
OpenViking è un database di contesto open-source progettato specificamente per agenti AI, sviluppato da Volcengine (la piattaforma cloud di ByteDance). Invece di disperdere il contesto AI attraverso gli embedding vettoriali, OpenViking introduce un paradigma di filesystem con il protocollo viking:// che organizza memorie, risorse e competenze degli agenti in una struttura unificata e navigabile. Il caricamento del contesto a livelli (L0/L1/L2) riduce l'utilizzo dei token recuperando i contenuti su richiesta anziché caricare intere basi di conoscenza in anticipo.
L'auto-hosting di OpenViking sul tuo VPS mantiene la memoria sensibile degli agenti, la conoscenza aziendale e le credenziali API completamente sotto il tuo controllo — fondamentale per le organizzazioni con requisiti rigorosi di governance dei dati. Scegli tu il provider di embedding (OpenAI, Jina o Volcengine) e mantieni la proprietà di ogni byte che i tuoi agenti apprendono.
Funzionalità principali di OpenViking
Paradigma del contesto del file system
Organizza le memorie, le risorse e le competenze dell'agente sotto un protocollo viking://, rendendo il contesto navigabile come un file system piuttosto che un archivio di embedding piatto.
Caricamento del contesto a livelli
Il caricamento L0/L1/L2 recupera i contenuti su richiesta, riducendo drasticamente l'utilizzo dei token senza sacrificare la profondità della conoscenza disponibile agli agenti.
Embeddings multi-fornitore
Supporta i provider di embedding OpenAI, Jina e Volcengine così puoi usare le tue chiavi API esistenti e il modello preferito senza vendor lock-in.
Contesto auto-evolvente
Gli agenti possono aggiornare e iterare il proprio archivio di conoscenze nel tempo, consentendo l'apprendimento continuo senza intervento manuale.
Recupero Ricorsivo della Directory
Combina la navigazione strutturale delle directory con la ricerca semantica per far emergere il contesto più rilevante per ogni richiesta dell'agente.
Perché eseguire OpenViking su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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Hosting VPS Docker affidabile
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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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