Distribuisci LinkStack con un click.
Piattaforma link-in-bio auto-ospitata per la creazione di pagine di destinazione brandizzate con link illimitati e controllo completo del design.
Scegli un piano VPS per LinkStack
Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con LinkStack
LinkStack Ã¨ una piattaforma link-in-bio open-source che permette a creator, aziende e organizzazioni di centralizzare tutti i loro link importanti su un'unica landing page personalizzabile. Costruita su PHP e Laravel, offre link illimitati, temi personalizzati, icone social, analisi dei clic e supporto multi-utente fin da subito â€” funzionalitÃ che alternative commerciali come Linktree solitamente bloccano dietro livelli a pagamento.
Ospitare LinkStack sul tuo VPS mantiene l'analisi dei visitatori, i dati sui clic e la configurazione della pagina interamente sotto il tuo controllo, senza costi di abbonamento per pagina, senza pubblicitÃ iniettate nei livelli gratuiti e senza il rischio che il tuo link in bio venga sospeso da una piattaforma di terze parti. Collega un dominio personalizzato tramite Traefik e la pagina diventa una parte completamente brandizzata della tua infrastruttura.
FunzionalitÃ principali di LinkStack
Link illimitati
Aggiungi tutti i link, le sezioni e le pagine di cui hai bisogno senza limiti mensili, limiti di elementi o costi per link da un fornitore SaaS.
Temi personalizzati
Scegli tra i temi predefiniti o ridisegna completamente le pagine con CSS personalizzati, sfondi, forme dei pulsanti e animazioni per abbinarli al tuo marchio.
Analisi integrata
Monitora le visualizzazioni di pagina e i conteggi di clic per link all'interno del pannello di amministrazione senza iniettare pixel di tracciamento di terze parti nei browser dei tuoi visitatori.
Supporto multi-utente
Ospita pagine per interi team o agenzie con account utente separati, accesso basato sui ruoli e amministrazione centralizzata su un'unica istanza.
Icone social e personalizzate
Aggiungi icone per i principali social network piÃ¹ icone personalizzate caricate in modo che i link rimangano visivamente coerenti e immediatamente riconoscibili.
Aggiornatore con un click
Applica le nuove release direttamente dal pannello di amministrazione con l'aggiornamento integrato, mantenendo la tua istanza aggiornata senza ricostruire il container.
PerchÃ© eseguire LinkStack su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Avvia con un click
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .