Distribuisci Parseable con un click.
Data lake di osservabilità ad alte prestazioni per log, metriche e tracce, realizzato in Rust e basato su Apache Parquet.
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Cosa puoi costruire con Parseable
Parseable è un data lake di osservabilità open-source progettato specificamente per log, metriche e tracce. Scritto in Rust e archiviando i dati in Apache Parquet, acquisisce telemetria ad alto volume a una frazione del costo dei tradizionali stack di logging, mantenendo al contempo le prestazioni delle query veloci grazie alla cache intelligente e all'archiviazione colonnare.
L'auto-hosting di Parseable su un VPS ti offre un backend di osservabilità completo sotto il tuo controllo: un'API di acquisizione HTTP compatibile con OpenTelemetry, un motore di query integrato con supporto SQL, dashboard, avvisi e accesso basato sui ruoli — il tutto senza costi di acquisizione per GB, blocco del fornitore (vendor lock-in) o l'invio di dati di log sensibili a fornitori SaaS di terze parti.
Funzionalità principali di Parseable
Storage nativo Parquet
Archivia gli eventi acquisiti come file Apache Parquet colonnari per query analitiche veloci e una compressione notevole rispetto al JSON grezzo.
OpenTelemetry pronto
Accetta log, metriche e tracce tramite il protocollo OpenTelemetry in modo che i collector e gli SDK esistenti possano inviare dati senza modifiche al codice.
Motore di query SQL
Interroga la telemetria con il familiare SQL ANSI su qualsiasi intervallo di tempo, con risposta in meno di un secondo su campi indicizzati e scansioni partizionate.
Dashboard integrate
Crea dashboard interattive e query salvate direttamente all'interno di Parseable senza dover aggiungere uno strumento di visualizzazione separato.
Avvisi e RBAC
Definisci avvisi basati su soglie sui flussi di log e concedi accesso con ambito ai team tramite il controllo degli accessi basato sui ruoli su flussi e tenant.
Ritenzione conveniente
La cache intelligente e l'archiviazione a livelli mantengono i dati recenti pronti per le query, mentre le partizioni più vecchie rimangono compresse su disco per una conservazione a lungo termine.
Perché eseguire Parseable su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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