Distribuisci Big-AGI con installazione in 1 click.
Spazio di lavoro AI multi-modello professionale che supporta oltre 500 modelli di oltre 20 fornitori, con confronto parallelo di modelli integrato.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di più
Cosa puoi costruire con Big-AGI
Big-AGI è un ambiente di lavoro AI open-source creato per i professionisti che necessitano di un controllo serio sulle loro interazioni AI. Collega le tue chiavi API per OpenAI, Anthropic, Google Gemini, Groq, Mistral e oltre 15 altri fornitori per accedere a oltre 500 modelli da un'unica interfaccia — senza ricarichi intermediari e senza costi di abbonamento alla piattaforma oltre a quanto paghi direttamente ai tuoi fornitori.
La sua esclusiva funzionalità Beam esegue lo stesso prompt su più modelli contemporaneamente e unisce intelligentemente le risposte migliori, riducendo significativamente le allucinazioni in compiti ad alto rischio. L'auto-hosting sul tuo VPS mantiene ogni conversazione e chiave API completamente private, con autenticazione HTTP Basic Auth opzionale per proteggere l'accesso del team.
Funzionalità principali di Big-AGI
Beam Multi-Model
Esegui qualsiasi prompt su più modelli AI in parallelo e unisci le risposte migliori — riducendo le allucinazioni su attività complesse o ad alto rischio.
Oltre 500 modelli
Connetti OpenAI, Anthropic, Gemini, Groq, Mistral, OpenRouter e oltre 15 altri provider tramite un'unica interfaccia utilizzando le tue chiavi API.
Privacy Local-First
Le conversazioni e le impostazioni sono memorizzate nel browser, non sul server — i tuoi dati non lasciano mai la tua infrastruttura.
Ricerca Web e Citazioni
Cerca sul web all'interno di qualsiasi chat e ricevi risposte con citazioni delle fonti, fornito da Google Custom Search o altri fornitori configurati.
Controllo accessi
Proteggi la tua istanza self-hosted con HTTP Basic Auth in modo che solo gli utenti autorizzati possano accedere alle tue chiavi API e alla cronologia delle conversazioni.
Perché eseguire Big-AGI su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
Avvia con un click
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Una soluzione di sicurezza affidabile
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Gestore Docker integrato
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime è sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si è dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS è semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate così! 🚀
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di solidità assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger è assolutamente eccezionale. Funziona sempre. È sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non è costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualità.