Distribuisci PdfDing con installazione in un click.
Gestore PDF self-hosted con visualizzazione basata su browser, annotazione e sincronizzazione della posizione di lettura tra dispositivi.
Scegli un piano VPS per PdfDing
Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con PdfDing
PdfDing Ã¨ un gestore e visualizzatore PDF ospitato autonomamente che ricorda la tua posizione di lettura su tutti i dispositivi, cosÃ¬ puoi iniziare a leggere su un desktop e continuare su un telefono senza perdere il segno. I file sono organizzati in spazi di lavoro e raccolte con tagging multilivello, aggiunta ai preferiti e archiviazione. Il visualizzatore basato su browser ti consente di annotare, evidenziare, aggiungere testo, disegnare e firmare documenti â€” con tutte le annotazioni archiviate lato server e sincronizzate su ogni dispositivo.
Ospitare autonomamente PdfDing sul tuo VPS mantiene privata la tua libreria di documenti: nessun file caricato su un servizio cloud, nessuna analisi sull'utilizzo e pieno controllo su chi puÃ² accedere alla tua istanza. Il single sign-on OIDC opzionale, l'autenticazione a due fattori e i controlli di accesso per link lo rendono pratico sia per uso personale che per piccoli team.
FunzionalitÃ principali di PdfDing
Sincronizzazione tra dispositivi
La posizione di lettura, le annotazioni e le firme digitali si sincronizzano su tutti i dispositivi, cosÃ¬ non perdi mai il segno quando passi dal desktop al mobile.
Annotazione e modifica
Aggiungi testo, evidenziazioni, disegni e commenti direttamente nel browser â€” senza strumenti di terze parti â€” con annotazioni archiviate lato server.
Collezioni e tagging
Organizza i PDF in spazi di lavoro e raccolte con tag multilivello, aggiunta ai preferiti e archiviazione per una libreria personale o di team strutturata.
Firme digitali
Firma i documenti nel browser e sincronizza e conserva le firme su tutti i tuoi dispositivi senza installare alcun software desktop.
SSO e autenticazione a due fattori
Integra con qualsiasi provider OIDC per il single sign-on e proteggi gli account con l'autenticazione a due fattori tramite TOTP o chiave hardware WebAuthn.
Link condivisibili
Genera link di condivisione con controllo degli accessi e codici QR per singoli PDF, rendendo facile condividere documenti senza concedere l'accesso completo all'account.
PerchÃ© eseguire PdfDing su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .