PdfDing Ã¨ un gestore e visualizzatore PDF ospitato autonomamente che ricorda la tua posizione di lettura su tutti i dispositivi, cosÃ¬ puoi iniziare a leggere su un desktop e continuare su un telefono senza perdere il segno. I file sono organizzati in spazi di lavoro e raccolte con tagging multilivello, aggiunta ai preferiti e archiviazione. Il visualizzatore basato su browser ti consente di annotare, evidenziare, aggiungere testo, disegnare e firmare documenti â€” con tutte le annotazioni archiviate lato server e sincronizzate su ogni dispositivo.

Ospitare autonomamente PdfDing sul tuo VPS mantiene privata la tua libreria di documenti: nessun file caricato su un servizio cloud, nessuna analisi sull'utilizzo e pieno controllo su chi puÃ² accedere alla tua istanza. Il single sign-on OIDC opzionale, l'autenticazione a due fattori e i controlli di accesso per link lo rendono pratico sia per uso personale che per piccoli team.