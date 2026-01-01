Distribuisci Multica con installazione in 1 click.
Piattaforma di agenti gestiti open-source che trasforma gli agenti AI di codifica in compagni di squadra a cui puoi assegnare del lavoro.
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Cosa puoi costruire con Multica
Multica Ã¨ una piattaforma di agenti gestiti open-source che ti permette di trattare gli agenti AI di codifica come compagni di squadra invece di sessioni di chat usa e getta. Assegna compiti ad agenti specifici, osserva i loro progressi in tempo reale e costruisci una libreria di competenze riutilizzabile che si arricchisce nel tempo man mano che il tuo team lavora insieme. Supporta qualsiasi CLI di agente installata localmente â€” Claude Code, Codex, GitHub Copilot, Gemini e altri â€” tramite un daemon leggero che collega le tue macchine al server centrale.
L'auto-hosting di Multica sul tuo VPS mantiene ogni compito, modifica del codice e credenziale di integrazione all'interno della tua infrastruttura senza costi per postazione e senza telemetria di agenti di terze parti. PostgreSQL con pgvector viene fornito preconfigurato, quindi la piattaforma Ã¨ pronta per la produzione fin dal primo avvio.
FunzionalitÃ principali di Multica
Supporto multi-agente
Collega Claude Code, Codex, GitHub Copilot, Gemini e altre CLI di agenti di coding attraverso un'unica dashboard.
Daemon di esecuzione locale
Un daemon leggero viene eseguito sulle tue macchine in modo che gli agenti si eseguano sullo spazio di lavoro reale e le credenziali che hai giÃ .
Assegnazione e monitoraggio delle attivitÃ
Assegna il lavoro ad agenti specifici e monitora progressi, risultati e decisioni in tempo reale senza dover consultare le chat.
Libreria di competenze riutilizzabili
Acquisisci le competenze degli agenti una volta e riapplicale tra gli spazi di lavoro e i membri del team, in modo che le capacitÃ si accumulino nel tempo.
Automazione webhook
Attiva i workflow degli agenti da GitHub, Lark o qualsiasi servizio esterno tramite i gestori webhook di Autopilot integrati.
ProprietÃ dei dati self-hosted
Tutte le attivitÃ , le modifiche al codice e le credenziali di integrazione rimangono sul tuo VPS senza telemetria e senza prezzi per posto.
PerchÃ© eseguire Multica su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .